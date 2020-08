Google contro le notizie false nei risultati del suo motore di ricerca.

Dopo le forti critiche che i social network e i principali motori di ricerca hanno ricevuto per mano dei governi e della società in generale per quanto riguarda la lotta contro le notizie false o fake news, ora vediamo come questi stanno intraprendendo azioni decisive. Facebook si unisce a diverse organizzazioni per verificare le notizie; Organizzazioni fondatrici di Facebook per promuovere un buon giornalismo; Google sostiene le organizzazioni contro le notizie false e ora Google fa anche le proprie mosse nei risultati del suo motore di ricerca.

Da qualche giorno, gli utenti potrebbero iniziare a visualizzare un tag (Fact Check = fatto verificato) nei risultati di ricerca di Google o di Google News. Questa etichetta sarà debitamente supportata con link che, in caso di etichettatura come falsa o meno, spiegheranno i motivi sulla base di fatti verificabili di tali notizie.

Questa funzione è stata lanciata nell’ottobre 2016, ma solo parzialmente in alcuni paesi e in inglese. Ora Google sta ampliando questo strumento a livello globale e in tutte le lingue. A questo proposito, Google descrive il funzionamento del tuo sistema come segue:

“Questa informazione non verrà applicata e non sarà disponibile per tutti i frammenti e potrebbe accadere che le pagine dei risultati di ricerca in cui diversi editori hanno verificato la veridicità di una dichiarazione raggiungano conclusioni diverse. Certo, i controlli dei fatti non sono nostri e potremmo non essere sempre d’accordo con loro.

Google è una società tecnologica che lavora per offrire agli utenti risposte alle loro ricerche, quindi pensiamo che, mentre effettuiamo la verifica più visibile dei fatti nei risultati di ricerca, forniremo ai loro utenti la loro recensione e valutazione per consentire loro di prendere decisioni informate”.

Affinché gli editor possano utilizzare questo tag, devono utilizzare il markup di Schema.org ClaimReview nelle pagine in cui viene corroborata la documentazione (qui la documentazione) oppure possono utilizzare il widget widget Share the Facts di Duke University Reporters Lab e Jigsaw.

In pratica, non tutte le notizie saranno verificate. Particolare attenzione sarà data a quelli di natura politica e a quelle che sono state segnalate dagli utenti.

È indubbiamente un’azione più che gradita per gli utenti. La proliferazione di notizie false è un fatto che è diventato palpabile con le elezioni negli Stati Uniti nel 2016. Nonostante ciò, è un male che ha attaccato il web da molto tempo. Resta da vedere ora se le misure avranno l’impatto che le aziende si aspettano, perché la cultura della ricerca e del clic sulle notizie alla velocità della luce è qualcosa che può essere difficile da cambiare in molti.