Perchè la NASA sta sospendendo tutte le Missioni Spaziali sul Pianeta Marte?

Marte è scomparso dal cielo sopra la Terra sabato (18 novembre) quando il Pianeta Rosso è stato apparentemente inghiottito dal sole. Niente panico, questa scomparsa può sembrare drammatica ma in realtà è il risultato del passaggio di Marte dal lato opposto del sole rispetto alla Terra durante un evento che gli astronomi chiamano congiunzione solare.

Secondo In the Sky, Marte sarà separato dal Sole di poco meno di un grado mentre si avvicina alla stella. Entrambi i corpi saranno nella costellazione della Bilancia. Successivamente, il Pianeta Rosso sarà inosservabile per diverse settimane poiché verrà sbiadito dal bagliore della nostra stella.

Congiunzione solare di Marte: il Pianeta Rosso scompare dal cielo sopra la Terra

Durante la congiunzione solare, un evento che la Terra e Marte sperimentano ogni due anni terrestri, anche i due pianeti raggiungeranno la massima separazione. Marte e la Terra sono solitamente separati da una distanza media di circa 140 milioni di miglia (225 milioni di chilometri). Durante la congiunzione solare, la Terra e Marte saranno separati da circa 235 milioni di miglia, più di due volte e mezzo la distanza media tra il nostro pianeta e il sole.

La congiunzione solare di Marte non è significativa solo per gli osservatori del cielo. Per oltre vent’anni la NASA ha utilizzato robot come i rover Curiosity e Perseverance sulla superficie di Marte, oltre a far volare l’elicottero Ingenuity sui suoi panorami sterili e aridi e, naturalmente, veicoli spaziali in orbita attorno al Pianeta Rosso.

Durante la congiunzione solare, i controllori delle missioni sulla Terra perdono il contatto con le missioni robotiche su Marte. I rover si fermano, Ingenuity è a terra e i veicoli spaziali non trasmettono dati sulla Terra.

Questo viene fatto per prevenire la possibilità che un comando parziale venga trasmesso e che interferisca con le operazioni dei robot o del veicolo spaziale.

Il comunicato della NASA:

“La NASA tratterrà l’invio di comandi alla sua flotta su Marte per due settimane, dall’11 al 25 novembre, mentre la Terra e il Pianeta Rosso si troveranno sui lati opposti del sole. Chiamato congiunzione solare di Marte, questo fenomeno avviene ogni due anni […] Le missioni si fermano perché il gas caldo e ionizzato espulso dalla corona solare potrebbe potenzialmente corrompere i segnali radio inviati dalla Terra alla navicella spaziale della NASA su Marte, portando a comportamenti inaspettati”.

I segnali verso Marte sono stati interrotti sabato 11 novembre e riprenderanno il 25 novembre. Questa non sarà una vacanza per le missioni su Marte, che continueranno a raccogliere dati sulle condizioni della superficie di Marte, sul tempo e sul movimento della sabbia attraverso il pianeta marziano. superficie.

“I nostri team di missione hanno passato mesi a preparare liste di cose da fare per tutti i nostri veicoli spaziali su Marte”, affermano dalla NASA. “Potremo comunque sentirli e verificare il loro stato di salute nelle prossime settimane”.

Nei prossimi mesi Marte emergerà dal lato largo del sole e sarà visibile per periodi sempre più lunghi nel cielo prima dell’alba. Tra circa un anno raggiungerà l’opposizione, momento in cui Marte sarà visibile per gran parte della notte sulla Terra.