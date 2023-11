Ultime Notizie » Atalanta Napoli » Diretta Calcio: Oggi Milan-Fiorentina Streaming, Atalanta-Napoli Gratis, dove vedere partite in TV. Domani Juventus-Inter

Dove vedere in tv le partite di calcio oggi sabato 25 novembre 2023. Si giocano tre anticipi della 13esima giornata di Serie A: Salernitana-Lazio alle ore 15, Atalanta-Napoli alle ore 18 e Milan-Fiorentina alle ore 20:45. All’estero in evidenza Atletico Madrid-Maiorca (Liga), Borussia D-Borussia M (Bundesliga), Newcastle-Chelsea (Premier League). Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

14:00 Zona Gol Serie B – DAZN

14:00 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

14:00 Cremonese-Lecco (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

14:00 Bari-Venezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

14:00 Parma-Modena (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

14:00 Reggiana-Ascoli (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

14:00 Cittadella-Sudtirol (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

14:00 Como-Feralpisalò (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

14:00 Rayo Vallecano-Barcellona (Liga) – DAZN

14:30 Lecce-Bologna (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

15:00 Salernitana-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

La Salernitana affronterà la Lazio nel 13º turno di Serie A il 25 novembre allo stadio Arechi di Salerno alle 15:00. La Lazio è l’unica squadra contro cui la Salernitana non ha mai pareggiato in Serie A, con otto scontri (3 vittorie, 5 pareggi).

15:00 Borussia D-Borussia M (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 257)

16:00 Newcastle-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT ARENA

16:15 Pisa-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16:15 Valencia-Celta (Liga) – DAZN

16:15 Messina-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

16:15 SPAL-Ancona (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16:15 Lucchese-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

16:30 Maccabi Tel Aviv-Zorya (Conference League) – SKY SPORT (canale 258)

16:30 Excelsior-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

18:00 Atalanta-Napoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Nel contesto della 13ª giornata della Serie A 2023/24, l’Atalanta affronterà il Napoli sabato 25 novembre alle 18:00 presso lo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Il Napoli ha vinto le ultime tre partite contro l’Atalanta in Serie A e cerca di ottenere la quarta vittoria consecutiva. Prima di questa serie positiva del Napoli, l’Atalanta aveva vinto quattro delle sei partite precedenti (con un pareggio e una sconfitta).

18:30 Brentford-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO

18:30 Eintracht Francoforte-Stoccarda (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

18:30 Getafe-Almeria (Liga) – DAZN

18:30 Juventus Next Gen-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

18:30 Perugia-Carrarese (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

18:30 Pro Vercelli-Alessandria (Serie C) –

20:45 Milan-Fiorentina (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

SKY SPORT (canale 254)18:30 Renate-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)18:30 Triestina-Arzignano (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)18:45 Twente-PSV (Eredivisie) – MOLA19:00 Al Ahli-Al Shabab (Saudi League) – SOLOCALCIO

Il 25 novembre, alle 20:45, si terrà allo stadio Meazza di Milano l’incontro tra Milan e Fiorentina, valido per la 13ª giornata della Serie A 2023/24. Il Milan ha un record di 76 vittorie contro la Fiorentina in Serie A, con 44 pareggi e 46 sconfitte. La Juventus è l’unica squadra che ha superato i viola più volte (81 vittorie), mentre la Roma è l’unica avversaria sconfitta più volte dai rossoneri (79 vittorie).

20:45 Pescara-Cesena (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

20:45 Vicenza-Pro Sesto (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

20:45 Rimini-Fermana (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

20:45 Legnago-Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

20:45 Pontedera-Entella (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

21:00 Atletico Madrid-Maiorca (Liga) – DAZN

21:00 Strasburgo-Marsiglia (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA

21:00 Ajax-Vitesse (Eredivisie) – MOLA

23:30 Orlando City-Columbus Crew (Playoff MLS) – APPLE TV

23:30 Athletico Paranaense-Vasco da Gama (Brasileirão) – SOLOCALCIO e ONEFOOTBALL

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.