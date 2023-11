Ultime Notizie » Loch Ness » Campione di DNA del mostro di Loch Ness: risolto il mistero di Nessie?

I produttori della serie televisiva “Weird Britain”, della Dragon Films, affermano di aver scoperto che il DNA di “Nessie”, il mitico mostro che dovrebbe vivere a Loch Ness, in Scozia, è fatto di alghe.

Il gruppo Loch Ness Exploration, creato per indagare sui misteri del lago, ha coordinato l’ultima ricerca di “Nessie“, avvenuta lo scorso agosto. Due volontari hanno poi condiviso una serie di foto e video che mostrano due gobbe e una terza appendice, simile a una testa, che avevano osservato nel lago una mattina.

La ricerca, che sarebbe diventata la più grande degli ultimi 50 anni, attirò l’attenzione dei produttori di “Weird Britain”, che decisero di rivelare il mistero di “Nessie” nel finale di stagione di una serie che sarà presentata in anteprima all’inizio 2024.

I produttori si sono avvicinati al lago per prelevare campioni ed effettuare un’analisi del DNA ambientale, un metodo utilizzato per amplificare le tracce di materiale genetico lasciate da un animale nell’ambiente in cui vive.

I test sono stati effettuati dal laboratorio privato Jonah Ventures, nello stato del Colorado, negli Stati Uniti, che si dedica esclusivamente al sequenziamento del DNA ambientale.

I ricercatori hanno rilevato due tipi di alghe presenti nei campioni di DNA. Hanno detto che questa è una notizia “eccitante” in quanto suggerisce che Nessie potrebbe essere “un gigantesco mostro di alghe”.

“La possibilità di utilizzare nuove tecniche elettroniche di analisi del DNA è un passo avanti per i ricercatori sulla fauna selvatica. Può aiutarci a trovare risposte ad alcuni dei misteri più affascinanti e sconcertanti del mondo naturale”, ha affermato Tim Whittard, produttore della serie.