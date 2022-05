Drone elicottero NASA su Marte scopre resti di "un altro mondo"

Un’indagine aerea di una sezione di Marte effettuata dall’elicottero Ingenuity della NASA ha rivelato immagini ‘ultraterrene’ del tutore a forma di cono che ha protetto il rover robotico Perseverance durante la sua infuocata discesa verso la superficie marziana il 18 febbraio 2021.

Entrare, scendere e atterrare su Marte è una sfida per qualsiasi missione, poiché i rover sopportano forze gravitazionali estreme, alte temperature e cambiamenti di pressione mentre entrano nell’atmosfera marziana a quasi 20 mila chilometri all’ora.

Il rover Perseverance della NASA ha avuto l’atterraggio su Marte meglio documentato della storia, con telecamere che mostravano di tutto, dall’inflazione del paracadute all’atterraggio. Il rover ha anche scattato immagini dei resti del paracadute e del booster, gli scienziati affermano che le nuove immagini dell’elicottero forniscono maggiori dettagli e ‘un diverso punto di vista’.

“Se rafforzerà il fatto che i nostri sistemi hanno funzionato come pensiamo o addirittura forniscono un set di dati di informazioni ingegneristiche che possiamo utilizzare per la pianificazione della restituzione del campione su Marte, sarà sorprendente. E in caso contrario, le immagini sono fenomenali e stimolanti’, ha affermato in una nota Ian Clark, che ha lavorato al sistema di paracadute di Perseverance.

“Ha sicuramente un elemento di fantascienza. Sembra qualcosa di un altro mondo, vero? Il dottor Clark del JPL (Jet Propulsion Laboratory) della NASA ha detto al New York Times.

Le immagini aeree del booster e dei detriti del suo impatto sulla superficie marziana a circa 126 chilometri all’ora suggeriscono che il suo guscio protettivo è rimasto intatto durante l’ingresso nell’atmosfera del lander.

“‘Molte delle 80 linee di sospensione ad alta resistenza che collegano il booster al paracadute sono visibili e sembrano anche intatte”, ha osservato la NASA.

Mentre solo un terzo del paracadute può essere visto nelle nuove immagini, gli scienziati della NASA affermano che la calotta non mostra segni di danni causati dal flusso d’aria supersonico durante l’inflazione.

Dicono che le immagini abbiano catturato molti voli pre-programmati e manovre attente per l’elicottero, aggiungendo che saranno necessarie ‘diverse settimane di analisi’ per un verdetto conclusivo sul relitto.

“Per ottenere i colpi di cui avevamo bisogno, Ingenuity ha fatto molte manovre, ma eravamo fiduciosi perché c’erano manovre complicate sui voli 10, 12 e 13. Il nostro sito di atterraggio ci ha preparato molto bene per immaginare un’area di interesse per la Perseveranza team scientifico sul volo 2, vicino alla cresta ‘Séítah”, ha affermato Håvard Grip, capo pilota di Ingenuity al

JPL.

Gli scienziati affermano che questa nuova area di operazioni per l’elicottero nel delta del fiume in secca del cratere Jezero di Marte è una drammatica partenza dal terreno ‘modesto e relativamente piatto’ su cui l’elicottero aveva volato sin dal suo primo volo.

Salendo a più di 130 piedi (40 metri) sopra il fondo del cratere e pieno di scogliere frastagliate, superfici angolate, massi sporgenti e sacche piene di sabbia, il delta promette di ospitare numerose rivelazioni geologiche, forse anche la prova che la vita microscopica esisteva su Marte miliardi di anni fa’, ha detto la NASA.

I dati forniti dall’elicottero aiuterebbero il team di Perseverance a valutare potenziali obiettivi scientifici da esplorare per il loro rover e offrirebbe anche assistenza per la pianificazione del percorso.

La NASA afferma che Ingenuity può anche essere utilizzato per visualizzare caratteristiche geologiche troppo lontane per essere portate dal rover Perseverance.

Gli scienziati affermano che l’elicottero potrebbe anche essere utile per esplorare le zone di atterraggio e i siti sulla superficie marziana dove potrebbero essere depositati campioni per il programma Mars Sample Return proposto dalla NASA.

