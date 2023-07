Ultime Notizie » A che ora gioca il Napoli » Napoli-Hatayspor Streaming Gratis: la fanno vedere in Diretta TV su Facebook Live?

Calcio d’Estate 2023: Dove vedere Napoli-Hatayspor streaming tv. Il Napoli, dopo gli incontri amichevoli a Dimaro, gioca contro la formazione turca di SuperLig dell’Hatayspor in un altro match di preparazione. La squadra si sta preparando per il campionato e continuerà a giocare contro Girona, Augsburg e Apollon. La squadra conferma i giocatori che hanno vinto lo scudetto, ma sono attesi nuovi acquisti in difesa e forse a centrocampo.

Quando si gioca Napoli-Hatayspor? A che ora il fischio d’inizio?

La partita amichevole Napoli-Hatayspor si gioca allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro oggi sabato 29 luglio 2023, con fischio d’inizio dell’arbitro previsto alle ore 18:30.

Dove vedere Napoli-Hatayspor in TV?

Napoli-Hatayspor verrà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Canale 251. Non essendo parte del pacchetto Sky Calcio o Sky Sport, la partita potrà essere vista in tv acquistando l’accesso “pay per view” al prezzo di 9,99 euro.

Dove vedere Napoli-Hatayspor Streaming Gratis?

Per questo motivo non è prevista

Napoli-Hatayspor non sarà visibile in streaming per il fatto che l’accesso alle immagini avviene solamente in “pay per view” al canale 251 di Sky della TV. Non sarà nemmeno disponibile con la diretta streaming di Facebook Live, come invece successo in un paio di occasioni nelle partite amichevoli dell’anno scorso.

Probabili formazioni Napoli-Hatayspor



Tutti i giocatori sono disponibili per la convocazione, ad eccezione di Mario Rui e Lobotka. Olivera è sicuro di iniziare la partita come difensore laterale, ma c’è incertezza sulla scelta del centrocampista principale: sarà Demme, Folorunsho o Coli Saco a ricoprire il ruolo di regista?

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Rudi Garcia.

HATAYSPOR (4-3-2-1): Kardesler; Alici, Bekaroglu, Yilmaz, Kanak; Aabid, Boudjemaa, Aksoy; Kaabi, Dudziak; Luis.