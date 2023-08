Ultime Notizie » Comunicazione semantica » Comunicazione Semantica: Soluzione per la Trasmissione Efficiente dei Fati nella Realtà Aumentata Mobile

La Realtà Aumentata Mobile (MAR) sta diventando sempre più importante nell’ambito dell’interazione digitale, combinando il mondo reale con quello virtuale. Tuttavia, ci sono ancora sfide da affrontare nella trasmissione efficiente dei dati visivi. Un recente studio propone una soluzione innovativa: un nuovo framework di comunicazione semantica.

La MAR permette agli utenti di interagire con contenuti digitali sovrapposti al loro ambiente fisico. Nonostante lo sviluppo di tecnologie come le reti 5G e il calcolo al limite, ci sono ancora ostacoli nella trasmissione dei dati visivi.

La comunicazione semantica si concentra sulla comprensione del significato e dei concetti dietro le informazioni, a differenza della comunicazione tradizionale, che si concentra sulla trasmissione dei dati. Questa tecnica potrebbe essere la soluzione per le attività MAR che gestiscono grandi quantità di dati e richiedono potenza di calcolo.

Invece di trasmettere i dati esatti di un’immagine, la comunicazione semantica trasmette l’essenza o il concetto dietro l’immagine stessa. Questo approccio potrebbe rendere la trasmissione dei dati più efficiente e veloce.

L’intelligenza artificiale (IA) può giocare un ruolo importante nella comunicazione semantica.

Algoritmi basati sull’IA, come YOLO, sono stati proposti per compiti MAR. Tuttavia, questigenerano una grande quantità di dati da trasmettere, il che può essere inefficiente.

Per migliorare la comunicazione, lo studio propone di utilizzare un gioco di segnalazione di Lewis modificato. In questo gioco, due agenti intelligenti, un oratore e un ascoltatore, sono addestrati a generare e comprendere messaggi su un concetto visivo, consentendo una comunicazione più efficiente.

Lo studio ha dimostrato che il loro modello ha un’elevata precisione sui concetti visti durante l’allenamento e una capacità di generalizzazione su concetti invisibili. Ciò suggerisce che la comunicazione semantica emergente potrebbe essere una soluzione praticabile per una trasmissione efficiente dei dati in MAR.

In sintesi, la Mobile Augmented Reality sta cambiando il nostro modo di interagire con il mondo digitale. Il framework di comunicazione semantica proposto in questo studio potrebbe offrire una nuova prospettiva per comprendere e trasmettere informazioni visive in modo efficiente.