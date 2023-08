Ultime Notizie » Amazon Prime » Man City-Siviglia Streaming Gratis, dove Diretta TV

Manchester City-Siviglia Streaming Live Diretta TV. La prima coppa europea della nuova stagione è la Supercoppa Europea: il Manchester City di Bep Guardiola (vincitore dell’ultima Champions League) sfida il Siviglia di Josè Luis Mendilibar (vincitore dell’ultima Europa League).

Il Siviglia ha pareggiato la sua prima partita di Liga, mentre il Manchester City ha vinto contro il Burnley ma ha perso la Community Shield contro l’Arsenal. Guardiola non potrà quindi completare il quadro dei trofei questa stagione dopo la sconfitta contro l’Arsenal. Scopri dove vedere Manchester City-Siviglia streaming e diretta tv.

Dove e quando si gioca City-Siviglia, a che ora inizia la partita

Manchester City-Siviglia si giocherà la sera di mercoledì 16 agosto 2023 presso il Geōrgios Karaiskakīs, stadio del Pireo, in Grecia, con collegamento dalle ore 20:30 e calcio di inizio alle ore 21:00 italiane.

Manchester City-Siviglia, le probabili formazioni



Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Aké, Lewis; Rodri, De Bruyne; Silva, Alvarez, Foden; Haaland. Allenatore Bep Guardiola.

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Suso, Lamela; En-Nesyri. Allenatore Josè Luis Mendilibar.

Dove vedere Manchester City-Siviglia in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Manchester City-Siviglia in diretta tv sui canali digitali di Amazon Prime Video (link sito www.

Dove vedere Manchester City-Siviglia streaming gratis invece di Roja Directa



primevideo.com). Chi non possiede l’abbonamento a Prime può beneficiare dei trenta giorni di esperimento gratuito, al termine dei quali l’abbonamento può essere rinnovato a pagamento oppure annullato prima della scadenza, senza sborsare alcuna somma di denaro.

La Supercoppa Europea 2023 tra Manchester City-Siviglia sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video, il servizio di streaming di Amazon. È possibile accedere al sito o utilizzare l’app su dispositivi mobili come cellulari o tablet. I membri Prime possono accedere gratuitamente, mentre chi non è abbonato può, lo ripetiamo, usufruire di un mese di prova senza impegno. Per vedere la partita online basta accedere al sito di Amazon Prime Video via cellulare o smartphone, tablet o pc, computer o notebook, e selezionare l’evento, oppure aprire l’app online via cellulare o tablet.

Alternative per vedere Manchester City-Siviglia Online?

Non ce ne sono in quanto “Rojadirecta TV” non è legale in Italia.Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).