Forte Terremoto Colombia: Sisma M6,1 epicentro vicino Bogotà, sentito fino a Medellin

TERREMOTO OGGI COLOMBIA – Un terremoto di magnitudo 6,1 ha scosso, a mezzogiorno di questo giovedì, il dipartimento colombiano di Meta, situato nel centro del paese, come riferito dal servizio geologico colombiano. L’epicentro del movimento tellurico è stato a El Calvario, Meta, a 47 chilometri — in linea retta — da Bogotá, la capitale del paese sudamericano. Molte le testimonianze in internet di chi ha sentito il terremoto.

Secondo il servizio geologico colombiano, il terremoto è stato registrato alle 12:04 [ora locale] e a una profondità (ipocentro) inferiore a 30 chilometri.

Sia ache a, capoluogo del Meta, sono stati evacuati alcuni edifici. Successivamente, alle 12:17, ha riferito il Servizio Geologico, c’è stato un altro movimento, di magnitudo 5,6, con epicentro a Villavicencio.

L’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (UNGRD) della Colombia ha indicato che sta conducendo una revisione nei dipartimenti in cui i terremoti sono stati registrati e sentiti per valutare i danni. In precedenza, alle 08:28 del mattino, c’era stato un terremoto di magnitudo 4,3, con epicentro a Ituango, dipartimento di Antioquia.