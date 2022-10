Ultime Notizie » astronomia » ✨ Cometa di Halley causerà il miglior spettacolo di Stelle Cadenti del 2022 questa settimana

La cometa di Halley ✨ non è stata vista nel sistema solare interno dal 1986, eppure questo mese sarà responsabile di uno dei migliori sciami meteorici del 2022.

Il nostro pianeta viaggia occasionalmente attraverso nubi di detriti lasciate dalle comete, sia recenti che antiche. La cometa di Halley ha attraversato il percorso orbitale della Terra attorno al Sole, quindi ogni anno il nostro pianeta passa attraverso la sua colata di detriti.

Il risultato, ovviamente, non è uno, ma due piogge di meteoriti ogni anno innescate dalla cometa di Halley.

Questa settimana c’è lo sciame meteorico delle Orionidi, così chiamato perché le sue stelle cadenti sembrano provenire dalla costellazione di Orione, che raggiunge il picco nella notte tra giovedì 20 ottobre e venerdì 21 ottobre. Visualizzare da 10 a 40 stelle cadenti all’ora sarà migliore dopo la mezzanotte.

Tutte da guardare le Meteoriti Orionidi, una spettacolare pioggia di Stelle cadenti da osservare anche in Diretta Streaming.

La mancanza di luce lunare significa cieli più scuri e stelle cadenti più impressionanti. Tali condizioni sono state rare nel 2022, rendendo le Orionidi probabilmente una delle migliori esibizioni di stelle cadenti dell’anno.

Sebbene si verifichi tra il 26 settembre e il 22 novembre, il suo picco è stretto. L’altra pioggia di meteoriti innescata dalla cometa di Halley sono le Eta Aquaridi ogni maggio.

La prossima pioggia di meteoriti dopo le Orionidi saranno le Leonidi, che raggiungeranno il picco nella notte tra giovedì 17 novembre e venerdì 18 novembre 2022.

Cosa guardare nel cielo notturno questa settimana

Ecco cosa sta succedendo nel cielo notturno questa settimana:

Lunedì 17 ottobre 2022: Luna crescente in Gemelli

Stanotte il nostro satellite naturale raggiungerà la sua fase dell’ultimo quarto. Ciò significa praticamente che la Luna sorgerà dopo la mezzanotte, aprendo la strada a 10 notti successive di cieli bui e senza luna.

Venerdì 21 ottobre 2022: Pioggia di Orionide

Dalle 21:00 circa di stasera e nelle prime ore di domani è il picco dello sciame meteorico di Orionidi. Quindi tieni gli occhi aperti (non sono necessari binocoli o telescopi) per le sue 10-20 ‘stelle cadenti’ all’ora, che dovrebbero essere visibili nei cieli oscuri senza luna, poiché la Luna calante sarà illuminata solo al 17%. , la vista dovrebbe essere migliore dopo la mezzanotte.

Sabato 22 ottobre 2022: Venere dietro il Sole

Essendo esistito come una luminosa ‘Stella del mattino’ per la maggior parte del 2022, il ‘pianeta gemello’ della Terra, Venere, oggi passa dall’altra parte del Sole.

Nei prossimi mesi emergerà nel cielo serale e si illuminerà man mano che la distanza tra noi e Venere diminuisce.

Oggetto della settimana: meteoriti e stelle cadenti

Le stelle cadenti vengono prodotte quando particelle per lo più più piccole di un granello di sabbia colpiscono l’atmosfera terrestre. Mentre lo fanno, si eccitano e si illuminano per un millisecondo mentre scaricano quell’energia sotto forma di fotoni.

La chiave per vedere quante più ‘stelle cadenti’ possibile è guardare il cielo notturno e continuare a guardare. Anche se puoi guardare ovunque nel cielo notturno perché le meteore possono apparire ovunque, la visualizzazione è migliore quando il punto radiante, il punto nell’atmosfera terrestre che si scontra con la parte più densa del flusso di meteoriti, è in alto nel cielo. In questo caso si tratta della costellazione luminosa o di Orione, ‘il cacciatore’, da cui il nome. Succede nelle prime ore dopo mezzanotte.

Dove vedere le Stelle cadenti in diretta streaming

Vi invitiamo a guardare in diretta streaming queste spettacolari immagini che arrivano dal Marshall Space Flight Center della NASA e che si trova a Huntsville, in Alabama (Stati Uniti), e ovviamente tutti pronti con la vostra lista di desideri da esprimere. In alternativa, l’appuntamento con la pioggia di meteoriti si potrà vedere direttamente in compagnia della comunità Slooh