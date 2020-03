I telefoni Android possono servire a molte cose: chiamare, inviare WhatsApp, riprodurre i tuoi titoli preferiti, guardare film o video e, perché no, come webcam. Hai solo bisogno di un computer o laptop Windows, un cellulare Android e una buona connessione WiFi.

L’applicazione che useremo per questo scopo si chiama DroidCam. La sua versione gratuita è più che sufficiente per un uso puntuale, ma se vuoi ottenere la risoluzione HD e rimuovere gli annunci dall’app, dovrai ottenere la versione Pro. Detto questo, iniziamo.

Trasforma il tuo cellulare in una webcam con DroidCam

La prima cosa da fare è scaricare l’applicazione sul tuo dispositivo mobile Android da Google Play. Una volta installato, accedi al sito web ufficiale Dev47Apps e scarica e installa il client desktop. La procedura è molto semplice, devi solo fare clic su “Avanti”, leggere e accettare i termini e le condizioni d’uso e prestare attenzione alla terza finestra.

Importante: sia il computer che il cellulare devono essere collegati alla stessa rete WiFi.

Apparirà un pop-up in cui la procedura guidata ti chiederà se desideri installare il driver. È essenziale che tu accetti, poiché altrimenti non sarà in grado di rilevare il tuo cellulare come una webcam. Fatto ciò, apri il programma sul tuo computer e l’app sul tuo telefonino e segui questi passaggi:

Nell’applicazione cercare “WiFi IP” (è la prima riga sopra a tutto). Digitare l’indirizzo IP come “WIFi IP” nella casella “Device IP” del programma PC. Seleziona le caselle “Video” e “Audio”. Fai clic su “Avvia”.

Il video apparirà nel programma e il tuo computer capirà che l’immagine proviene dalla webcam, il che significa che puoi utilizzare questo sistema per le videochiamate su Skype, Hangouts, Discord, oppure trasmettere in diretta streaming. Ricorda solo di configurare la sorgente audio e video in ciascuna applicazione.

Sebbene non sia possibile chiudere il programma Windows, l’applicazione Android può essere lasciata in esecuzione in background. È importante notare che funziona con entrambe le fotocamere, davanti e dietro: è possibile modificarlo dalle impostazioni. Se si desidera migliorare la stabilità dell’immagine e non è necessario tenere il cellulare con la mano, è possibile farlo opportunamente con un treppiede o un supporto per cellulare.