WhatsApp: così puoi nascondere "scrivendo..." nella chat.

Se vuoi impedire ai tuoi contatti di scoprire quando stai scrivendo un messaggio all’interno di WhatsApp, continua a leggere l’articolo.

WhatsApp è ancora l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, per questo è necessario conoscere tutti i trucchi che questa app può offrirci in termini di privacy.

Il trucco WhatsApp che vedremo oggi ci aiuta giustamente a rendere la nostra privacy molto più elevata, dal momento che possiamo fare in modo che il famoso “scrivendo…” smetta di apparire nelle nostre conversazioni quando stiamo componendo un messaggio.

È noto che molti dei trucchi di questa natura richiedono l’installazione di applicazioni che non sono di WhatsApp, ma non è così. Per eseguire questo trucco, non hai davvero bisogno di molto di più che semplicemente attivare una funzione che il tuo telefono ha già.

Per poter scrivere un messaggio senza che appaia “scrivendo…”, devi prima accedere alla conversazione che vuoi vedere e poi devi solo disattivare WiFi, dati mobili e attivare la modalità

aereo sul tuo telefono. In questo modo, questa dicitura sotto il tuo nome del contatto nell’altro telefono non appare quando scrivi il messaggio, e quindi puoi anche scriverlo nella conversazione.

Vale la pena ricordare che per inviare il messaggio è necessario riattivare i dati o WiFi e rimuovere la modalità aereo, ma questo aiuta a che nessuna si renda conto di ciò che stai facendo. Altra situazione in cui questo ttrucco può esserti utile è quando rimpiangi di aver inviato un messaggio dell’ultimo minuto.

È in questo modo quindi che dovresti fare: disattivare i dati e attivare la modalità aereo prima di inviare ogni messaggio, il che può sembrare noioso, ma aiuta molto se hai contatti ai quali non vuoi far sapere che stai scrivendo.

Ovviamente ci sono anche applicazioni aggiuntive che possono aiutarti a mantenere questo tipo di privacy, ma le vedremo in un altro momento, in quanto non ci assicurano che possano funzionare correttamente.