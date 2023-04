Ultime Notizie » batteri » Come sbloccare lo scarico del lavello con il sale da cucina

La cucina è una delle stanze più importanti della casa e avere il maggior numero di comfort come spazio, mobili ideali e un lavandino al suo interno ne faciliterà la pulizia. Uno dei compiti più importanti che bisogna svolgere per evitare di attirare animali che possono diventare un vero e proprio problema di parassiti è quello di lavare costantemente i piatti. Tuttavia, questa attività viene solitamente rimandata dai membri della famiglia, poiché l’idea di rimuovere i residui di cibo dal piatto è solitamente piuttosto sgradevole per le persone.

Se in casa tua è consuetudine mettere in ammollo le stoviglie per evitare che lo sporco si attacchi, sicuramente avrai assistito allo scenario di vedere residui di cibo galleggiare sull’acqua sporca delle stoviglie, che man mano che vengono lavate diminuisce di livello.

Molte volte, durante questo processo (pur avendo delle griglie nei lavelli), le particelle di cibo scendono nello scarico e rimangono depositate nel tubo e se c’è un eccessivo accumulo di resti di cibo, questi possono diventare un vero problema che finisce con il chiamare ad un costoso idraulico.

Ricorda che il cibo è materia organica, quindi la sua decomposizione è accelerata e insieme all’umidità del lavandino, sono il perfetto terreno di coltura per la proliferazione di funghi e batteri che emaneranno rapidamente un odore fetido nella tua casa. Se presenti questo problema e il cibo non va più via, potresti pensare che sia arrivato il momento di chiamare un esperto.

Esistono però diversi modi per sbloccare lo scarico del tuo lavello in modo semplice e sicuro, ma la cosa migliore sarà sempre prevenire queste situazioni spiacevoli e ti diremo

Sale

l’ingrediente da cucina che eviterà questi scenari, impedendoti di acquistare prodotti per sbloccare lo scarico e risparmiando soldi.

Quando si tratta di problemi nelle tue tubature, uno dei tuoi migliori alleati sarà il sale da tavola, un prodotto minerale ideale per eliminare rapidamente funghi e batteri grazie alla sua salinità, poiché favorisce un ambiente in cui pochi organismi possono sopravvivere.

Oltre a questo, il sale è ideale per assorbire gli aromi sgradevoli prodotti dai cibi avariati e vi eviterà di essere esposti alle sostanze chimiche con cui sono realizzati i prodotti offerti in commercio.

Come usare il sale nel lavandino?

Per applicare facilmente e praticamente questo metodo, ti serviranno solo i seguenti ingredienti: bicarbonato di sodio, sale da cucina, aceto e acqua.