La casa rappresenta il nostro nido, il luogo a noi tutti più caro e, senza dubbio, quello che più di ogni altro ci sentiamo in dovere di difendere. Proprio a questo scopo nasce l’assicurazione casa, una polizza ideata appositamente per proteggere tanto le mura domestiche quanto eventuali danni che la casa di cui siamo proprietari può provocare a terzi o a loro beni.

È doveroso specificare che per “terzi”, nel caso dell’assicurazione casa e famiglia, si intendono coloro che hanno subito un danno, ad esclusione di coniuge o partner dell’assicurato e figli o genitori dell’assicurato e del suo partner (incluso qualsiasi altro loro parente o affine convivente).

Esattamente come le polizze auto e moto, anche l’assicurazione casa prevede un’RC (casa) che copre il proprietario per i danni che l’immobile può provocare, e svariate garanzie accessorie facoltative tra cui, ad esempio, l’Assistenza, che rimborsa le spese sostenute per interventi domestici urgenti, come quelle di idraulico, elettricista o fabbro.

L’assicurazione casa non è obbligatoria, ad eccezione della polizza scoppio e incendio che lo è per legge, pena la non approvazione del mutuo da parte dell’istituto di credito, qualora appunto si decida di richiedere un mutuo per l’acquisto dell’immobile. Una volta stipulata, poi, per una tutela maggiore, è sempre consigliato stipulare una copertura assicurativa più ampia che preveda ulteriori garanzie a protezione dell’immobile, dei beni e delle persone da imprevisti che possono capitare.

L’assicurazione casa di Allianz Direct, una tra le più complete del mercato, prevede una serie di polizze aggiuntive da affiancare a quella casa per estendere il livello di copertura, come ad esempio:

L’ RC famiglia che copre il proprietario, i familiari e un eventuale gatto (per i cani c’è una garanzia Rc Cane a parte) dai danni causati in modo involontario a terzi nel tempo libero e i collaboratori domestici per eventuali danni subiti durante l’attività lavorativa;

che copre il proprietario, i familiari e un eventuale gatto (per i cani c’è una garanzia Rc Cane a parte) dai danni causati in modo involontario a terzi nel tempo libero e i collaboratori domestici per eventuali danni subiti durante l’attività lavorativa; Furto casa, rapina e scippo , per tutelarsi da danni e atti vandalici in casa, beni rubati, furto rapina e scippo fuori casa e, ancora, furto di gioielli e altri beni di valore;

, per tutelarsi da danni e atti vandalici in casa, beni rubati, furto rapina e scippo fuori casa e, ancora, furto di gioielli e altri beni di valore; RC proprietario e inquilino, per danni a persone e cose provocati dalla tua casa ad altri, danni all’abitazione del padrone di casa, se si è un inquilino, in caso di incendio, danni provocati dalla casa anche quando dovuti a incendio o esplosione.

Questi sono alcuni esempi delle polizze in commercio oggi e, considerata l’alta concorrenza spesso è difficile riuscire a scegliere a quale compagnia assicurativa affidarsi. Nel prendere questa decisione il criterio migliore da seguire è quello di optare per una compagnia professionale, trasparente e in grado di chiarire ogni dubbio sin dal preventivo, così da esser certi di acquistare esattamente le protezioni di cui si ha bisogno e consapevoli delle clausole di ciascuna. L’ANIA fornisce un elenco di tutte le compagnie assicurative abilitate ad operare nel nostro paese, tra i nomi storici che tutti noi conosciamo troviamo sicuramente Quixa, Genertel, Unicredit, Axa, Groupama: la lista è davvero lunga e tutte le compagnie offrono prodotti simili. Ecco perché, a fare la differenza, sono i valori che guidano il loro lavoro, tra cui l’orientamento al cliente, e la professionalità con cui operano.