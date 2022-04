Ultime Notizie » bologna » Bologna-Sampdoria Streaming Gratis Serie A, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Bologna-Sampdoria Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi lunedì 11 aprile 2022 alle ore 20:45 italiane per il posticipo che chiude la 32a giornata di Serie A 2021-22.

Se da una parte c’è un avvincente lotta a tre per lo scudetto con Milan Inter e Napoli, dall’altra parte c’è un altrettanto emozionante scontro per la salvezza. Allo stadio Renato Dall’Ara, il Bologna (14esimo in classifica con 34 punti) ospita la Sampdoria (16a con 29).

Una videochiamata preparata dall’ospedale da parte dell’allenatore Siniša Mihajlović ha dato fiducia al Bologna portandolo ad un combattuto pareggio a reti bianche lunedì scorso a San Siro contro il Milan, nonostante abbia affrontato 33 tiri da parte degli avversari.

Tuttavia, avendo vinto solo una delle ultime undici partite di Serie A, il Bologna ha ora lo stesso record che aveva dopo 30 partite nella scorsa stagione di campionato (9 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte), il che aumenta potenzialmente le probabilità di vedere per la terza volta consecutiva la conclusione della stagione al 12° posto.

La sconfitta per 1-0 nell’ultima partita contro la Roma ha visto la decima sconfitta ufficiale della Sampdoria dall’inizio del 2022 (3 vittorie), ma il tecnico Marco Giampaolo ha comunque affermato di non essere insoddisfatto per le prestazioni delle sua squadra. Tuttavia, resta il fatto che la Sampdoria ha ottenuto più punti in questa fase in tutte e 17 le sue ultime stagioni in SA, inclusa addirittura la stagione 2010/11 alla fine della quale venne retrocessa!

Di seguito le informazioni per vedere Bologna-Sampdoria streaming gratis e diretta tv.

Marko Arnautović del Bologna ha segnato in tutte e quattro le sue partite in Serie A contro avversarie liguri, segnando cinque dei suoi nove gol in campionato contro questo tipo di avversarie, uno dei quali nello scontro diretto inverso. Ad essere anche lui contento di giocare contro la squadra avversaria sarà Francesco Caputo della Sampdoria, che ha segnato sei gol nell’arco dei suoi ultimi otto scontri diretti contro il Bologna.

⚽ Dove vedere Bologna-Sampdoria Diretta invece di Rojadirecta TV

Bologna-Sampdoria diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Da vedere anche con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Questa sarà la sfida numero 100 tra Bologna e Sampdoria in Serie A: finora 38 vittorie rossoblù, 31 successi blucerchiati e 30 pareggi. Tuttavia l’ultimo di questi pari risale al 26 gennaio 2014 (1-1 firmato Gabbiadini e Diamanti).

⚽ Bologna-Sampdoria Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Bologna-Sampdoria streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Bologna-Sampdoria streaming gratis anche per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Il Bologna ha vinto tutte le ultime sei sfide di Serie A contro la Sampdoria, segnando sempre almeno due reti in ogni match del parziale. Solo due volte i rossoblù hanno registrato più successi di fila contro una singola avversaria nella competizione: otto contro Casale tra il 1931 e il 1934 e sette v Genoa tra il 1938 e il 1941.

Bologna-Sampdoria Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Bologna > Torna Dominguez, mentre sono assenti De Silvestri, Kingsley e Santander. Recuperato anche Soriano. In casa Sampdoria > Giampaolo pensa di confermare Sensi e Sabiri alle spalle di Caputo. Ekdal ancora in dubbio: se recupera è ballottaggio con Rincon.

Francesco Caputo ha segnato cinque gol contro il Bologna in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio (al pari della SPAL). Con una rete, l’attaccante blucerchiato arriverà a sette marcature fuori casa nel torneo in corso, eguagliando il suo miglior score in trasferta in una singola stagione di Serie A, registrato nel 2019/20 con il Sassuolo.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Sampdoria

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Dominguez, Viola, Svanberg, Sansone, Vignato, Falcinelli, Soriano.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, O. Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Augello, Yoshida, Magnani, Askildsen, Ekdal, Vieira, Trimboli, Quagliarella.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Alassio e Yoshikawa. 4° Uomo: Serra. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Pagliardini.

Roberto Soriano ha esordito in Serie A con la maglia della Sampdoria, con cui ha collezionato un totale di 17 gol in 123 presenze nel torneo tra il 2012 e il 2016 – il centrocampista rossoblu non trova il gol nel massimo campionato da 38 gare, proprio da un Bologna-Sampdoria al Dall’Ara datato 14 marzo 2021.

Alternativa Online per vedere Bologna-Sampdoria Streaming Gratis

Alternative per vedere Bologna-Sampdoria non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

