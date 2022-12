Ultime Notizie » Alieni » Come rilevare nello spazio motori a curvatura alieni

Gli scienziati hanno proposto un altro utilizzo per il più grande osservatorio di onde gravitazionali del mondo: la scansione delle increspature nello spazio-tempo lasciate dalla scia di gigantesche astronavi aliene.

Le onde gravitazionali si propagano quando oggetti con una massa si muovono nello spazio. Oggetti più grandi, come pianeti, stelle di neutroni o buchi neri, producono onde gravitazionali più prominenti. Queste increspature spazio-temporali sono state rilevate per la prima volta direttamente nel 2015, ma da allora gli scienziati sono migliorati nell’individuare le onde mentre lambiscono le nostre coste cosmiche. Ora, i nuovi calcoli pubblicati il ​​5 dicembre nel database di prestampa arXiv suggeriscono che il LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) con sede negli Stati Uniti può guardare oltre le fonti convenzionali per queste increspature spazio-temporali. Anche i colossali veicoli spaziali alieni che viaggiano ad alta velocità, o spinti da propulsori a curvatura, produrrebbero le vibrazioni rivelatrici, hanno detto gli autori.

Come funziona?

Il rilevatore LIGO rileva le onde gravitazionali dalle minuscole distorsioni che producono nello spazio-tempo mentre lo attraversano. Composto da due rilevatori a forma di L che si intersecano – ciascuno con due bracci lunghi 4 chilometri e due raggi laser identici all’interno – l’esperimento è progettato in modo tale che se un’onda gravitazionale attraversa la Terra, la luce laser in un braccio del rivelatore verrà compresso mentre l’altro si espande, creando un piccolo cambiamento nelle lunghezze del percorso relativo dei raggi che arrivano al rivelatore.

Le deformazioni dello spazio-tempo che fanno anche le onde gravitazionali più grandi, tuttavia, sono minuscole – spesso delle dimensioni di pochi millesimi di un protone o neutrone – il che significa che LIGO è incredibilmente sensibile e richiede una manutenzione e una calibrazione rigorose.

Per vedere fino a che punto questa sensibilità potrebbe essere estesa, gli scienziati hanno effettuato calcoli sull’oggetto più piccolo che genererebbe onde gravitazionali chiaramente rilevabili sulla Terra. Si scopre che sarebbe comunque piuttosto grande: per essere rilevabile da LIGO, una nave madre aliena dovrebbe pesare all’incirca come Giove (Nibiru?), viaggiare a un decimo della velocità della luce e trovarsi entro 326.000 anni luce dalla Terra.

Sono possibili astronavi di queste dimensioni e velocità?

I ricercatori non lo sanno, ma sperano di ridurre le dimensioni della nave a proporzioni più ragionevoli man mano che vengono schierati rilevatori di onde gravitazionali (GW) sempre più sensibili, come l’antenna spaziale dell’interferometro laser 2037 dell’Agenzia spaziale europea.

I fisici hanno anche notato che i motori a curvatura alieni avanzati creerebbero schemi di onde gravitazionali che sarebbero distinguibili dalle fonti naturali e che, se rilevati, queste onde aliene potrebbero persino fornire agli umani indizi su come decodificare la tecnologia.

“Questo perché la forma del segnale GW dipende interamente dalla traiettoria dell’oggetto”, hanno scritto nel documento. “Pertanto, quando viene rilevato un segnale burst, si può tentare di ragionare sulle qualità del meccanismo di trasporto presente in base alla forma del segnale GW”.