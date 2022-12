Ultime Notizie » Carabao Cup » Manchester City-Liverpool Streaming Gratis, dove vedere TV Live

Manchester City-Liverpool Streaming Live TV. Con la Carabao Cup (EFL Cup) riparte il calcio inglese dopo la pausa mondiale. Oggi 22 dicembre alle ore 21 si gioca all’Etihad Stadium l’ultimo ottavo di finale: la prestigiosa sfida Manchester City-Liverpool, ossia tra i tecnici Guardiola (campioni d’Inghilterra) e Klopp (detentori del titolo). Chi vince raggiungerà Charlton, Leicester, Manchester United, Newcastle, Nottingham, Southampton e Wolwes, ai quarti di finale. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere la partita di Coppa di Lega Inglese Manchester City-Liverpool streaming gratis e tv.

Manchester City-Liverpool, le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Carson; Lewis, Akanji, Laporte, Gomez; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Palmer. Allenatore: Guardiola.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Ramsay, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Thiago, Keita; Salah, Firmino, Nunez. Allenatore: Klopp.

Arbitro: Coote D.

Dove vedere City-Liverpool in TV Live

Manchester City-Liverpool in tv con DAZN, visibile per gli abbonati su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app.

Dove vedere City-Liverpool Streaming Gratis invece di Roja Live

La partita sarà trasmessa in tvsul, il canale numero 9 del digitale terrestre. A disposizione anche susull’app, e per chi ha aderito all’offerta calcio di, quindi su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app oppure collegando alla tv dispositivi appositi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Manchester City-Liverpool streaming gratis per gli abbonati a DAZN con tablet smartphone pc e notebook con la relativa App o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. A disposizione con le App Discovery+ (disponibile anche su Amazon Prime Video Channels e TIMvision), oppure Eurosport Player. Da pc e notebook invece, discoveryplus.com, ovvero il sito ufficiale della piattaforma. City-Liverpool Streaming Gratis invece di Rojadirecta Online lo trovi sul sito ufficiale di NOVE.

A commentare l’incontro Manchester City-Liverpool su DAZN ci saranno Federico Zanon e Gabriele Ambrosetti, ex-centrocampista che nel 2000 ha vinto FA Cup e Community Shield al Chelsea e sulla panchina dello Swansea è stato vice di Guidolin, suo allenatore al Vicenza del miracolo Coppa Italia nel 1997.