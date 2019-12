Banca N26, come proteggono i tuoi soldi online.

N26 è una banca autorizzata e regolamentata che pone al primo posto la sicurezza dei tuoi soldi. I fondi depositati sul tuo conto N26, ad esempio, saranno sempre garantiti fino ad un importo di €100,000. Grazie al sistema di protezione dei depositi delle banche tedesche, hai la certezza di avere la protezione dei tuoi fondi in qualunque circostanza. Questo sistema di garanzia è uno dei modi in cui teniamo al sicuro i tuoi soldi ma offriamo anche altre forme di protezione per garantire la sicurezza che cerchi.

Informativa per il risparmiatore

(1) Il tuo deposito è tutelato da un sistema di garanzia depositi di legge. In caso di insolvenza del tuo istituto di credito i tuoi depositi sono rimborsati in ogni caso fino a 100.000 EUR.

(2) Se un deposito non dovesse essere disponibile perché un istituto di credito non ha adempiuto ai propri obblighi finanziari, i risparmiatori vengono risarciti dal sistema di garanzia depositi. La somma di copertura in questione è pari a un massimo di 100.000 EUR per istituto di credito. Ciò significa che nel determinare questa somma sono sommati tutti i depositi tenuti presso lo stesso istituto di credito. Se ad esempio un risparmiatore ha 90.000 EUR in un conto di risparmio e 20.000 in un conto corrente, gli saranno rimborsati soltanto 100.000 EUR.

(3) In caso di conti in comune vale il limite massimo di 100.000 EUR per ogni risparmiatore. I depositi su un conto di cui possono disporre due o più persone in quanto membri di una società di persone o società, associazione o simile convenio privo di personalità giuridica sono tuttavia considerati nel loro insieme per il calcolo del limite massimo di 100.000 EUR e trattati come il deposito di un singolo risparmiatore. Nei casi di cui al § 8 commi 2 a 4 della legge sulla garanzia depositi (Einlagensicherungsgesetz) sono garantiti i depositi oltre 100.000 EUR. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH all’indirizzo​ www.edb-banken.de​.

(4) Se non hai ricevuto il rimborso entro tali limiti, dovresti contattare il sistema di garanzia depositi poiché il periodo di validità per le richieste di rimborso potrebbe essere scaduto al decorrere di un certo termine. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH all’indirizzo​ www.edb-banken.de​.

(5) I depositi di clienti privati e aziende sono in generale coperti da sistemi di garanzia depositi. Per determinati depositi vigono eccezioni comunicate sul sito del sistema di garanzia depositi competente. Il tuo istituto di credito ti informerà inoltre su richiesta sulla copertura o meno di determinati prodotti. Se i depositi sono coperti, l’istituto di credito lo confermerà anche sull’estratto conto.