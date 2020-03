Streaming Netflix per il mese di aprile

È arrivato l’elenco dei nuovi Netflix per il mese di aprile. Ti raccontiamo le anteprime in modo che tu abbia preparato il pop-corn e lo spazio nella poltrona.

Serie TV Online con nuove stagioni.

Ad aprile torna con la sua terza stagione, La Casa de las Flores, una commedia nera su una ricca famiglia piena di segreti, a Città del Messico. Anche la quarta parte di La Casa de Papel ritorna, ma fai attenzione. Più di una vita è in pericolo. Il piano del professore inizia a sgretolarsi e i ladri affrontano nemici sia all’interno che all’esterno della Banca di Spagna.

Un altro che ritorna, con la sua quarta stagione, è The Last Kingdom. Mentre Eduardo e Aethelflaed discutono sul futuro di Mercia e sul sogno di suo padre di un’Inghilterra unita, Uhtred cerca di riconquistare il suo diritto di nascita.

La seconda stagione della serie Ricky Gervais After Life: Beyond My Woman sarà presentata in anteprima. Anche se continua a piangere per Lisa e trova difficile girare la pagina, Tony mostra un po ‘di compassione e inizia ad andare d’accordo con quelli che lo circondano.

Arrivata alla sua seconda stagione, potrai vedere The Dragon: The Return of a Warrior. Héctor segue l’esempio dell’omicidio di sua sorella. Miguel prevede di introdurre un nuovo farmaco e Valentin usa Chisca per rubare il prototipo.

Nuove Serie TV Streaming.

20 aprile in anteprima su Netflix The Secret Ingredient: Cannabis. Gli chef competono per far intrattenere gli ospiti con la migliore cucina, integrando la cannabis con prelibatezze a base di erbe, THC e CBD. Il 27 Mindy Kaling arriva con I Never, una commedia su un adolescente indiano-americano che naviga nella difficile transizione verso l’età adulta. Ispirato dall’infanzia di Kaling stessa.

Il 29 vedrai l’ora di pranzo con Nadiya. In questo show di cucina, Nadiya Hussain propone deliziose scorciatoie, ingredienti essenziali e rapidi favoriti, ideali per le famiglie di oggi. E se ti piace la birra, il 10 aprile fai attenzione alla premiere di Brews Brothers. Sanno tutto sulla produzione artigianale, ma non hanno la più pallida idea di mantenere una buona relazione fraterna.

Se il ritorno della serie La Casa de Papel ti ha reso felice, questa sarà la ciliegina sulla torta. La Casa de Papel: The Phenomenon si apre il 3 aprile, un film che rivela come e perché la serie spagnola che ha acceso una scintilla di entusiasmo in tutto il mondo attorno a un adorabile gruppo di ladri e il loro insegnante.

Se ti mancava la dose mensile di Chris Hemsworth (nella foto), questo mese lo risolve. Il 24, il film Rescue Mission arriva sul catalogo Netflix, dove Thor interpreta Tyler Rake, un intrepido mercenario la cui prossima missione impossibile è quella di salvare il figlio di un criminale internazionale dietro le sbarre.

Se il tuo è lo stile romantico, non perdere l’esordio del 10 aprile con Amor Boda Azar.

In diverse versioni dello stesso giorno, Jack fa di tutto per affrontare ospiti difficili, caos dilagante e possibili storie d’amore al matrimonio di sua sorella.

Dopo aver scoperto una maschera magica con poteri speciali, un fan della WWE affronta un rivale intimidatorio in una competizione di wrestling e provoca una commozione fenomenale in Starfight, che sarà presentato in anteprima il 10 aprile.

Se il tuo è un dramma, non perderti Sergio. Dopo l’invasione degli USA in Iraq, il diplomatico delle Nazioni Unite Sergio Vieira de Mello (Wagner Moura) esegue la missione più ingannevole della sua carriera. Film con un cast che include Ana de Armas.

Il 22 viene rilasciato El silencio del pantano. Un romanzo poliziesco è coinvolto in un caso di rapimento dopo aver scoperto i legami tra politici e mafia locale a Valencia, in Spagna.

Umorismo.

Se l’umorismo è la tua passione, in aprile Netflix offre speciali che potrebbero interessarti. In Chris D’elia: No pain, il comico sale sul palco per offrire riflessioni sull’autocensura, sui delfini in difficoltà e sui mutanti con poteri inutili.

Il comico Iliza Shlesinger torna anche con The Iliza Shlesinger Sketch Show. Nel suo speciale apre una finestra sull’esperienza femminile e porta una serie di tempeste con personaggi assurdi e critiche sociali irriverenti.

Animé.

La nuova animazione giapponese per il mese di aprile su Netflix è il ritorno di Hi Score Girl, nella sua seconda stagione. Lungo la strada hanno fatto molta pratica nei giochi di combattimento arcade. Ora Haruo, Akira e i loro amici devono affrontare il livello finale. Inoltre, la premiere di Drifting Dragons: l’equipaggio di Quin Zaza si prepara per una caccia e i draghi sono in cima al menu. Se falliscono, la fame sarà l’ultimo dei loro problemi.

E per la gioia di tutti i fan di Studio Ghibli, i nuovi titoli usciranno nel catalogo ad aprile. Questi sono The Wind Rises, The Hill of Poppies, The Raccoon War e The Memory of Marnie.