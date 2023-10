Ultime Notizie » Brasile » Terribile infortunio Neymar contro l’Uruguay: stagione finita

Gravissimo infortunio per Neymar contro l’Uruguay: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. Arriva la diagnosi dei medici: il 31enne attaccante dell’Al-Hilal è fuori gioco per tutta la stagione.

Terribile infortunio per l’astro del calcio brasiliano Neymar

Inizialmente le lacrime che lo hanno accompagnato fuori dal campo durante la partita del Brasile contro l’Uruguay (2-0 per i locali) martedì a Montevideo, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, e ora i risultati degli esami: frattura del legamento anteriore e del menisco del ginocchio sinistro. È stato lo stesso calciatore, attraverso il suo sito ufficiale, a condividere la diagnosi.

“Neymar sarà sottoposto a un intervento chirurgico per correggere i suoi infortuni, la data sarà stabilita successivamente. La nazionale brasiliana e il team medico dell’Al-Hilal sono in costante contatto per quanto riguarda la riabilitazione dell’atleta“.

“È un momento molto triste, il peggiore. So di essere forte, ma questa volta avrò bisogno ancora di più dei miei amici”, ha scritto Neymar in un post su Instagram.

“Non è facile affrontare infortuni e operazioni chirurgiche“, ha aggiunto l’attaccante brasiliano, “immaginate di dover ripercorrere tutto dopo 4 mesi di riabilitazione. Ho molta fede, troppa. Ma metto la mia forza nelle mani di Dio per poterla rinnovare. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto”.