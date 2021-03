Ultime Notizie » Chi vince Sanremo » Diretta Sanremo 2021: vedere il Festival in Streaming su RaiPlay

La diretta streaming della 71a edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, condotto da Amadeus con Fiorello, è sul sito www.sanremo.rai.it e con l’applicativo RaiPlay. Su quest’ultimo potete anche vedere brevi spezzoni video con tutti gli aggiornamenti e la classifica della top ten di ogni serata.

Commentando i dati di ascolto delle prime tre serate, Amadeus dice: “Sono clamorosi. Sono molto felice e orgoglioso di questo Festival e lo dico con grande convinzione. Stiamo facendo qualcosa di unico e straordinario che mi auguro che non accada più”. “La fuori c’è gente disperata – sottolinea Amadeus – questo Paese vive in guerra. Ci si chiede dove mangiamo. E credo che questo sia il Sanremo TV in questo momento più forte che ci possa essere. Non è evento Festival, ma un programma tv. Il resto ci è stato tolto, in un modo o nell’altro”.