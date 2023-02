Ultime Notizie » Chi ha vinto Sanremo » Chi ha vinto il Festival di Sanremo 2023

DIRETTA SANREMO – Sabato sera si è svolta l’ultima grande serata in Italia del Festival di Sanremo 2023: ha vinto Marco Mengoni con la canzone “Due vite”. Il Festival è stato un trionfo, non solo con la diretta streaming sulla Rai, ma anche con la radiocronaca su Radio Due. Il vincitore Marco Mengoni rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, anche se l’artista vincitore potrà rifiutarsi di farlo.

Ultimo (quarto), Tananai (quinto), Lazza (secondo), Marco Mengoni e Mr Rain (terzo), si sono sfidati per la vittoria della 73° edizione del Festival di Sanremo.

Nessuna cantante donna nella Top 5. Colapesce e Dimartino vincono il Premio della Critica Mia Martini con “Splash”, vincono anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. I Coma_Cose vincono il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con “L’addio”. Marco Mengoni vince il Premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior Composizione musicale per “Due vite”.

Ecco la classifica dalla sesta alla ventottesima posizione:

6) Giorgia

7) Madame

8) Rosa Chemical

9) Elodie

10) Colapesce Dimartino

11) Modà

12) Gianluca Grignani

13) Coma_Cose

14) Ariete

15) LDA

16) Articolo 31

17) Paola & Chiara

18) Leo Gassman

19) Mara Sattei

20) Colla Zio

21) Cugini di Campagna

22) Gianmaria

23) Levante

24) Olly

25) Anna Oxa

26) Will

27) Shari

28) Sethu