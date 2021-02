Ultime Notizie » festival di sanremo » Festival di Sanremo 2021, non lo ferma nemmeno il Covid

Le date ormai certe, ufficiali i nomi di chi partecipa. Il cast è al completo e ci si prepara a seguire il festival della canzone italiana in streaming da smartphone e tablet oltre che in diretta TV.

Quand’è che andrà in onda Sanremo

Inizio martedì 2 marzo e fine sabato 6 marzo per la 71esima edizione del festival della canzone italiana che svolgerà interamente nel mese di marzo, come non avveniva dall’anno 2005. Una edizione in tempi di Covid che ha creato un gran numero di quesiti a cui finalmente sono giunte risposte e che ha rivelato anche sorprese, proprio a ridosso dell’inizio della manifestazione canora. Nessuna presenza di pubblico in sala ad ammirare la scenografia che quest’anno riprodurrà una astronave, auspicabilmente in viaggio per un futuro migliore, la platea sarà virtuale, nelle dirette del Festival e in tutte le trasmissioni correlate, nel rispetto delle misure preventive della pandemia di COVID-19 e come voluto anche dal ministro per i beni e le attività culturali Dario Franceschini.

I nomi di chi partecipa a Sanremo 2021 sono stati annunciati dal direttore artistico e conduttore Amadeus: in gara al Festival 26 big per la sezione “Campioni” e 8 “Nuove proposte” di cui due nomi esordienti scelti tra quelli dell’”Area Sanremo” del 2020, che saliranno quest’anno sul palco in un’atmosfera decisamente inusuale creata dalla pandemia che ci accompagna da ormai un anno.

Ospiti virtuale di Fabio Fazio e della trasmissione “Che Tempo Che Fa”, in collegamento dal teatro Ariston, Amadeus e il suo collaboratore Fiorello hanno anche annunciato la presenza per tutte le serate di Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović, così come è ormai certa la presenza di Loredana Berté nella prima serata.

Confermata ufficialmente e in seguito annullata la presenza di Naomi Campbell come prima presentatrice femminile ad apparire sul palco quest’anno, le misure contro la diffusione del Coronavirus imposte dagli Stati Uniti non permettono alla supermodella americana di prendere parte alla kermesse italiana.

Confermate invece le presenze, nelle serate successive, dalle altre nove “coadiuvanti” conduttrici, tra cui Matilda De Angelis, Elodie e la nota conduttrice Mediaset Barbara Palombelli, nonché i noti nomi delle veterane Simona Ventura e Ornella Vanoni nella serata di chiusura del festival.

Come vedere il Festival di Sanremo online

Ora che sapete quand’è che andrà in onda Sanremo, vorreste sapere come vedere Sanremo online? E sì, perché dal 2 al 6 marzo 2021 l’appuntamento per guardare lo spettacolo non è solo in TV su Rai 1 e in radio per ascoltare il Festival su Rai Radio 2, ma anche in streaming, sul vostro smartphone e sul tablet. Gli ascolti si prospettano ottimi, complice la curiosità su un evento che mai prima si era svolto senza pubblico in sala. L’applicazione per guardare il Festival di Sanremo in streaming è “RaiPlay”, che si può scaricare dall’App Store per iOS, iPadOS e macOS e da Google Play per Android e Chrome OS.

E non dimenticate il FantaSanremo! Il gioco appassionante legato al Festival, con cui creare il vostro personale team di cantanti e scendere in gara per vincere virtualmente. In Italia conta già più di 6 milioni di iscritti, schieratevi con gli altri giocatori e scegliete i vostri cantanti preferiti per divertirti ancora di più seguendo il Festival di Sanremo.

Per l’ordine in cui eseguiranno i loro brani gli artisti sul palco dell’Ariston, per i titoli delle canzoni, potete consultare la pagina ufficiale Wikipedia del Festival di Sanremo o il sito ufficiale, per aggiornamenti e pettegolezzi… restate sintonizzati con noi.