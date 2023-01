Ultime Notizie » Chelsea » Chelsea-Manchester City Streaming TV senza Roja Live, dove vederla Gratis

Dove vedere Chelsea-Manchester City Streaming Gratis. La sfida di Premier League Chelsea-Manchester City in programma in diretta steraming questa sera alle 21 italiane è valida per la 19a giornata del calcio inglese stagione 2022-2023. Allo stadio Stamford Bridge di Londra il Chelsea di Graham Potter accoglie il Manchester City di Pep Guardiola in una sfida che promette scintille. Di seguito le informazioni per vedere Chelsea-Manchester City streaming gratis e video tv.

Il Manchester City cercherà di rimanere nelle prime posizioni in classifica di Premier League, nella gara che affronterà giovedì contro il Chelsea. L’ultima partita di campionato del Manchester City ha visto la squadra pareggiare 1-1 contro l’Everton. Si trova quindi al 2° posto con 36 punti, in 16 partite – 7 punti in meno della squadra prima in classifica, l’Arsenal.

⚽ Dove vedere Chelsea-Manchester City Diretta TV

Chelsea-Liverpool diretta tv con il servizio offerto dai canali di Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

Il Chelsea è in 8a posizione con 25 punti, 18 meno della squadra prima in classifica, l’Arsenal, in 16 partite. Il chelsea ha pareggiato 1-1 nell’ultima partita di Premier League in trasferta contro il Nottingham Forest.

⚽ Chelsea-Manchester City Streaming Gratis

Chelsea-Manchester City streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Manchester City ha vinto l’incontro più recente di Premier League tra le due squadre, avendo trionfato 1-0, in casa, nell’ultima stagione. Kevin De Bruyne ha segnato l’unico gol per il Manchester City al minuto 70.

Chelsea-Manchester City Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il Chelsea di Graham Potter ospiterà il Manchester City per il primo di un affascinante doppio scontro, dato che i Blues giocheranno all’Etihad anche domenica.

Il miglior realizzatore del Manchester City finora è Erling Haaland , che ha realizzato 21 reti. È primo tra i migliori realizzatori nel 2022/2023.

, che ha realizzato 21 reti. È primo tra i migliori realizzatori nel 2022/2023. Raheem Sterling, Kai Havertz e Mason Mount hanno guidato le prestazioni del Chelsea in questa stagione. Sterling e Havertz condividono la guida della squadra con 4 gol, seguiti da Mount (3).

⚽ Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester City

Prima di quella partita di FA Cup, c’è la Premier League di cui occuparsi, e il Chelsea deve rimettersi in piedi dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Nottingham Forest del turno precedente, che lo ha relegato a metà classifica.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount; Sterling, Havertz, Pulisic. Allenatore Graham Potter.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Aké, Stones, Akanji, Lewis; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish. Allenatore Pep Guardiola.

Il Chelsea conta 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta in questa stagione in 7 partite di Premier League di fronte al proprio pubblico. Il Manchester City ha ottenuto 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta fuori casa in questo campionato.

Alternative per vedere Chelsea-Manchester City in diretta streaming gratis

Nelle ultime sei gare, il Chelsea ha vinto 1 volta, pareggiato 2 partite e perso in 3 occasioni. Il Manchester City, dall’altra parte, ha vinto 4 volte, pareggiato in 1 occasione e perso 1 partita nel periodo.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come ad esempio Roja Live, Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV, Calcio TW, sono irregolari con la legge italiana.