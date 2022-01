Ultime Notizie » Chelsea » Chelsea-Liverpool Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Chelsea-Liverpool Streaming Gratis. Formazioni pronte per oggi domenica 2 gennaio 2022 alle ore 17:30 italiane per la 21a giornata di Premier League 2021-22.

Come se fosse una finale allo stadio Stamford Bridge di Londra. Attualmente la classifica vede il Chelsea al secondo posto, con 42 punti con una partita in più dei rivali (20); mentre il Liverpool è terzo con 41 unità. Il leader della Premier League è il Manchester City, che accumula 53 punti con 21 partite giocate. Di seguito le informazioni per vedere Chelsea-Liverpool streaming gratis e video tv.

Dall’arrivo dell’allenatore Thomas Tuchel, i ‘Blues‘ hanno mostrato un grande miglioramento, che li ha aiutati a iniziare da leader in questa stagione. Tuttavia, il club sta attraversando una crisi, individuale e collettiva: ci sono stati infortunati e giocatori contagiati da COVID-19, che hanno portato a scarsi risultati.

I pareggi contro Everton (1-1), Wolves (0-0) e Brighton (1-1) hanno recentemente mostrato il crollo delle prestazioni. Per questo motivo la distanza con il primo posto è più ampia e ora hanno l’obbligo di imporre condizioni in casa per non sbarazzarsi della lotta per lo scudetto.

Romelu Lukaku escluso dalla formazione

Alla ricerca della strategia migliore, Tuchel avrà Mason Mount al centro dell’attacco, ma Romelu Lukaku non è stato convocato. Durante una recente intervista, l’attaccante ha assicurato di non sentirsi a suo agio con lo schema della sua squadra e il suo allenatore ha rivelato che avrebbero parlato dell’argomento.

D’altra parte, anche il Liverpool è caduto in una buca negativa, aggiungendo due partite di fila senza vincere: pareggio per 2-2 con il Tottenham e sconfitta per 1-0 contro il Leicester. Precisamente, la recente caduta a favore dei ‘Foxes’ è stata dolorosa, poiché la storia potrebbe essere diversa: Mohamed Salah ha sbagliato un rigore nel primo tempo.

L’egiziano cercherà la sua rivincita in questa partita, che sarà l’ultima prima di unirsi alla Coppa d’Africa con il suo paese. Partirà anche Sadio Mané, suo compagno nell’offensiva, per raggiungere il Senegal. Tuttavia, anche i ‘Reds’ subiranno pesanti perdite questo fine settimana: l’allenatore Jürgen Klopp e altri tre giocatori, i cui nomi rimangono omessi, non parteciperanno a causa del COVID-19.

Liverpool contro Chelsea: storia della partita

Le statistiche delle ultime 10 partite Liverpool vs Chelsea: i ‘Blues’ hanno vinto tre volte e i ‘Reds’ quattro volte. Le restanti tre partite si sono concluse con un pareggio, anche se una di queste è terminata favorevolmente per Klopp ai rigori (Supercoppa Europea 2019).

28-08-2021: Liverpool 1-1 Chelsea – Premier League

03-04-2021: Liverpool 0-1 Chelsea – Premier League

20-09-2020: Chelsea 0-2 Liverpool – Premier League

22-07-2020: Liverpool 5-3 Chelsea – Premier League

03-03-2020: Chelsea 2-0 Liverpool – FA Cup

22-09-2019: Chelsea 1-2 Liverpool – Premier League

14/08/2019: Liverpool 2-2 (rigori 5-4) Chelsea – Supercoppa Europea

14/04/2019: Liverpool 2-0 Chelsea – Premier

League

29-09-2018: Chelsea 1-1 Liverpool – Premier League

26-09-2018: Liverpool 1-2 Chelsea – Coppa EFL

⚽ Dove vedere Chelsea-Liverpool Diretta TV

Chelsea-Liverpool diretta tv con il servizio offerto dai canali di Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

⚽ Chelsea-Liverpool Streaming Gratis

Chelsea-Liverpool streaming gratis per gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Chelsea-Liverpool Streaming Live: ultime notizie formazioni

Come annunciato dai media inglesi, Tuchel, che ha risposto con mano pesante alle dichiarazioni dell’attaccante Lukaku, ha deciso di punirlo e di escluderlo dalla convocazione per il memorabile match contro i ‘Reds’ dopo la sua controversa intervista.

⚽ Le probabili formazioni di Chelsea-Liverpool

Chelsea: Édouard Mendy; Trevoh Chalobah, Thiago Silva, Antonio Rüdiger; César Azpilicueta, Jorginho, N’Golo Kanté, Marcos Alonso; Callum Hudson-Odoi, Mason Mount e Kai Havertz. Allenatore Thomas Tuchel.

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil Van Dijk, Konstantinos Tsimikas, Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita; Mohamed Salah, Diogo Jota e Sadio Mané. Allenatore Jürgen Klopp.

Arbitro: Anthony Taylor.

Alternative per vedere Chelsea-Liverpool in diretta streaming gratis

Alternative per vedere Chelsea-Liverpool non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come ad esempio Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV, sono irregolari con la legge italiana.