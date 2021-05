Ultime Notizie » Chelsea » Manchester City-Chelsea Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV | Finale Champions League

Manchester City Chelsea Streaming Gratis e Diretta TV. Derby inglese nella Finale Champions League 2020-2021: si gioca a Oporto con fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di oggi sabato 30 maggio 2021. Il Chelsea ha vinto le ultime due partite contro il Manchester City in tutte le competizioni, entrambe da quando Thomas Tuchel è subentrato. Il Manchester City è la nona squadra inglese a raggiungere una finale di Coppa dei Campioni/Champions League: almeno tre in più rispetto a qualsiasi altro paese (Germania e Italia, 6). Di seguito le formazioni e dove vedere Manchester City Chelsea streaming e tv.

⚽ Probabili Formazioni Manchester City Chelsea

Finale tutta inglese com’era già accaduto nel 2008 (vittoria ai rigori del Manchester United sul Chelsea) e poi nel 2019 (successo del Liverpool sul Tottenham). Per il Manchester City si tratta della prima finale di Champions League della propria storia. La formazione di Guardiola arriva al grande appuntamento dopo aver superato il Borussia Mönchengladbach agli ottavi di finale, il Borussia Dortmund ai quarti e infine il PSG in semifinale.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Foden, Bernardo Silva. Allenatore Guardiola.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. Allenatore Tuchel.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna) – VAR Alejandro José Hernández Hernández.

Manchester City Chelsea Diretta: Canale TV e dove vederla

Manchester City Chelsea in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Dove vedere Manchester City Chelsea Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Manchester City Chelsea streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Partita in chiaro?

Manchester City Chelsea viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche in streaming gratis online con Mediaset Play. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Il Manchester City ha vinto 11 partite di Champions League in questa stagione. Una vittoria in questa partita eguaglierebbe il record di 12 del Real Madrid nel 2001-02. Pep Guardiola sta cercando di vincere la sua terza Champions League dopo averlo già vinto nel 2009 e nel 2011 con il Barcellona. Sarebbe diventato il terzo allenatore a vincere il titolo tre volte, insieme a Carlo Ancelotti (2003, 2007, 2014) e Zinedine Zidane (2016, 2017, 2018).