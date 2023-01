Ultime Notizie » Creare » Incrementa le tue vendite creando foto di prodotti in Pebblely

“Una buona immagine dice più di mille parole“. Questo motto è legge nel mondo delle vendite, soprattutto nelle campagne digitali. Non puoi aspettarti che una foto fatta in casa, con uno sfondo bianco, attiri i tuoi follower. Devi attirare la loro attenzione con una buona foto del prodotto, che puoi commissionare a un professionista o creare in app gratuite come Pebblely.

La fotografia del prodotto è un tipo di immagine utilizzata dai professionisti dell’e-commerce per presentare in modo attraente i propri articoli. Sicuramente avrai visto in più di un’occasione queste composizioni in cui colori, trame e accessori si mescolano da diverse angolazioni. Ricreare queste scene in casa è abbastanza difficile, per non dire laborioso. Ma per fortuna ci sono pagine come Pebblely che fanno il lavoro automaticamente e in pochi secondi. Quindi, se vuoi vendere come un professionista su Instagram, Facebook o su un sito web, dovresti affidarti a strumenti come questi.

Fotografia del prodotto a Pebblely

Per fare un’ottima fotografia di prodotto, in Pebblely ti servono solo due cose: un prodotto e un’idea in mente. Una volta che accedi al sito capirai perché. Questa pagina riconosce automaticamente il tuo prodotto e ti consente di scegliere quale tipo di fondo sarebbe l’ideale per venderlo. Tutto questo attraverso una breve descrizione della scena, come quella che ti chiederebbe un fotografo professionista.

Con questo strumento puoi creare decine di foto diverse per lo stesso prodotto. Anche se tieni presente che, nella sua versione gratuita, Pebblely ti consente solo di generare un totale di 40 foto.

Una buona fotografia in pochi secondi

Pertanto, ti consigliamo di cercare qualche ispirazione prima di iniziare a creare.

Hai già un’idea in mente? Quindi è il momento di generare le foto dei prodotti in Pebblely. Per fare ciò, devi semplicemente registrarti con la tua email e selezionare il pulsante “Crea ora”.

Questo ti farà entrare nello studio di montaggio, dove dovrai seguire questi passaggi:

Per prima cosa inserisci la foto del prodotto che vuoi vendere. Lo sfondo non ha importanza, Pebblely lo rimuoverà automaticamente. Quindi, devi scrivere nel pannello di sinistra lo sfondo che vuoi vedere. Se il tuo prodotto è una bevanda puoi collocarla, ad esempio, ‘in mezzo a una spiaggia’ o ‘circondata da frutti tropicali’. Infine, una volta fatto tutto questo, non ti resta che premere il pulsante ‘Genera immagini’ e il gioco è fatto!

Per impostazione predefinita, vengono create quattro foto di prodotto ogni volta che fai clic su questo pulsante in Pebblely, ma non possiamo dire che sia una cosa negativa. In pochi secondi avrai una galleria che potrai utilizzare per promuovere il tuo prodotto su diversi social network.

Questo strumento è l’ideale per chi vuole vendere prodotti online in modo professionale. Tuttavia, se hai intenzione di dedicarti seriamente all’e-commerce, ti consigliamo di rivolgerti a un professionista. Che si tratti di un fotografo nelle vicinanze o di uno studio fotografico specializzato, che ti rende parte del processo di creazione di foto più personalizzate e attraenti per i tuoi clienti.