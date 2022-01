Ultime Notizie » Amsterdam » Vergogna Polizia in Olanda: persone anziane e donne colpite con i manganelli

AMSTERDAM (PAESI BASSI) – Scene dell’altro mondo o di altri tempi, e neanche tanto lontani. Migliaia di persone si sono radunate questa domenica nel centro di Amsterdam per protestare contro le restrizioni anti-covid che le autorità olandesi hanno adottato per contenere la diffusione del coronavirus. I manifestanti hanno violato il divieto di tenere riunioni pubbliche durante l’ultima ondata di casi di coronavirus.

I manifestanti, che per lo più persone adulte, anziani e donne, non indossavano maschere e hanno infranto le regole di distanziamento sociale, hanno anche ignorato l’ordine di non tenere la marcia e hanno camminato lungo una strada principale contro le misure del governo.

Diversi scontri si sono verificati tra gruppi di manifestanti e agenti di polizia antisommossa, che hanno usato manganelli e cani per disperdere la folla.

Varie agenzie di stampa riportano che almeno una persona è stata arrestata durante le proteste. A causa dell’aumento delle infezioni da COVID-19 nel paese, le autorità hanno reintrodotto il confinamento obbligatorio a novembre e lo hanno rafforzato per il periodo delle celebrazioni di Capodanno. I Paesi Bassi hanno registrato più di 15.000 nuove infezioni da coronavirus nell’ultimo giorno, sempre secondo i media ufficiali del Governo.

Le immagini video della polizia che usa i cani e picchia con i manganelli durante la suddetta protesta non autorizzata contro le restrizioni anticovid ad Amsterdam, ha fatto il giro del mondo su Twitter e sta provocando le reazioni delle entità democratiche e pacifiche di tutto il pianeta.