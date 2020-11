DIRETTA CALCIO – Juventus-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio sono partite incluse nel secondo round della penultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Entrambe le partite si giocheranno mercoledì 2 dicembre 2020 con fischio d’inizio alle ore 21. Andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Juventus-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio streaming e tv.

Dove vedere Juventus-Dinamo Kiev Streaming e Diretta TV.

Juventus-Dinamo Kiev in diretta streaming su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 (Mediaset). Dopo aver matematicamente centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League, la Juventus deve battere la Dinamo Kiev per giocarsi il primo posto nel Gruppo G all’ultima giornata, sul campo del Barcellona. Streaming online con l’app Sky Go (link skygo.sky.it).

Dove vedere Borussia Dortmund-Lazio Streaming e Diretta TV.

Borussia Dortmund-Lazio in diretta streaming su Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 (Mediaset). Manca ormai poco alla Lazio per festeggiare la qualificazione agli ottavi di Champions League, che sarebbe matematica in caso di vittoria sul campo del Borussia Dortmund. Ai biancocelesti potrebbe bastare anche un pareggio o addirittura una sconfitta, a patto che lo Zenit batta il Club Brugge nell’altra partita del girone. Streaming online con l’app Sky Go (link skygo.

Le partite in Champions League di Mercoledì 2 Dicembre:

sky.it).

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Basaksehir-Lipsia (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Krasnodar-Rennes (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Juventus-Dinamo Kiev (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

21:00 Borussia Dortmund-Lazio (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Manchester United-Paris SG (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Ferencvaros-Barcellona (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Bruges-Zenit (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Siviglia-Chelsea (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Ricordiamo che Borussia Mönchengladbach-Inter e Atalanta-Midtjylland si giocheranno il giorno prima, martedì 1° dicembre.