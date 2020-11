SAN FRANCISCO (CALIFORNIA) – Il rapper americano Lil Yase è morto sabato scorso, dopo essere stato colpito a colpi di arma da fuoco nei pressi di una stazione nella zona est della città di Dublino (California).

Secondo quanto confermato dal locale dipartimento di polizia, gli ufficiali hanno risposto alle segnalazioni di un uomo che è stato ricoverato in un ospedale di Pleasanton con più ferite da arma da fuoco e in seguito identificato come Alexander Mark Antonyyo Jr. L’artista di 26 anni è stato trasferito in un’altra struttura medica a Castro Valley, dove è morto per le ferite riportate.

Secondo alcune fonti di TMZ, l’evento è avvenuto dopo che il rapper Lil Yase ha lasciato uno studio di registrazione a nord di San Francisco, a quasi un’ora di autostrada dal luogo della sparatoria. Inoltre, hanno sottolineato che il cantante non aveva nemici noti e non aveva fatto nulla che potesse innescare l’incidente.

Le autorità hanno affermato che al momento le cause dell’accaduto sono sconosciute, non ci sono sospetti e hanno aggiunto che stanno ancora indagando sulla morte del rapper, noto per brani come “Get It In”, “No Diss”, “Demon”, “Mad” e “Workin”, tra gli altri.