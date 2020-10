DIRETTA CALCIO – Con Dinamo Kiev-Juventus e Lazio-Borussia Dortmund si aprono le partite delle nostre italiane impegnate nella fase a gironi di Champions League dell’era post-covid. Entrambe le partite si giocheranno domani martedì 20 ottobre: quella della Juve alle ore 18:55 e quella della Lazio alle ore 21. Andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Lazio-Borussia Dortmund e Dinamo Kiev-Juventus streaming e tv.

Dove vedere Dinamo Kiev-Juventus Streaming e TV.

Dinamo Kiev-Juventus in diretta streaming su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro gratis su Canale 5 (Mediaset). Confronto speciale per Andrea Pirlo, all’esordio da allenatore nella massima competizione europea: il tecnico della Dinamo Kiev, Lucescu, lo fece esordire in Serie A ai tempi del Brescia nel lontano 1995, quando il Maestro aveva da poco compiuto 16 anni. Si gioca allo Stadio Olimpico di Kiev capitale dell’Ucraina. Streaming online con l’app Sky Go (link https://skygo.sky.it).

Dove vedere Lazio-Borussia Dortmund Streaming e TV.

Lazio-Borussia Dortmund in diretta streaming su Sky Sport Uno (numero 472 e 482 del digitale terrestre, 201 del satellite) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Tutte le partite in Champions di martedì 20 ottobre:

Non è prevista la copertura in chiaro da parte di Mediaset. Un ritorno in Champions atteso da 13 anni quello della Lazio che si riaffaccia finalmente sul balcone dell’Europa che conta per la prima volta dalla stagione 2007/2008, ultima apparizione dei biancocelesti tra le magnifiche 32.con l’app Sky Go (link https://skygo.sky.it).

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Dinamo Kiev-Juventus – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

18:55 Zenit-Bruges – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Lazio-Borussia Dortmund – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

21:00 PSG-Manchester United – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Chelsea-Siviglia – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Barcellona-Ferencvaros – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Lipsia-Basaksehir – Sky Sport (Canale 256 Satellite).

21:00 Rennes-Krasnodar – Sky Sport (Canale 257 Satellite).