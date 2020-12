Dove vedere le partite di calcio in tv Juventus-Dinamo Kiev, Dortmund-Lazio, Manchester United-PSG e tutte le altre di oggi mercoledì 2 dicembre 2020. E Rojadirecta? Di seguito tutte le informazioni per vedere le partite odierne in live streaming e diretta tv, con orario d’inizio e canale tv.

15:00 Pontedera-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pergolettese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Casertana-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Avellino (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Monza-Vicenza (Serie B) – DAZN

18:00 Odds-Stromsgodset (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Start-Bodo/glimt (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Aalesunds-Sandefjord (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Sarpsborg-Kristiansund (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Haugesund-Mjondalen (Eliteserien) – Eurosport Player

18:00 Viking-Brann (Eliteserien) – Eurosport Player.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Basaksehir-Lipsia (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Krasnodar-Rennes (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

20:00 Stabaek-Valerenga (Eliteserien) – Eurosport Player

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Juventus-Dinamo Kiev (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Arbitro donna: Stephanie Frappart (Francia). I bianconeri di Andrea Pirlo hanno raggiunto il passaggio del girone con due giornate d’anticipo nonostante la sconfitta con il Barcellona. L’avversario di mercoledì sarà la Dinamo Kiev, battuta 2-0 all’andata e con l’unico obiettivo di entrare in Europa League. La Juventus è crollata dopo il pareggio di Benevento, ma questa partita europea può essere la serata giusta per ritrovarsi.

Diretta Juventus Dinamo Kiev su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

21:00 Diretta Borussia Dortmund-Lazio (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

I biancocelesti di Simone Inzaghi, sconfitti dalla Lazio in Serie A, provano a mettere al sicuro il passaggio alla seconda fase con il match esterno in Germania. L’ultimo turno di campionato ha visto una brutta sconfitta contro l’Udinese ma in Europa sono ancora imbattuti. Nel match d’andata in Italia, la sfida è terminata 3-1 con le reti di Ciro Immobile, Akpa Akpro e l’autore di Hitz. Inutile il gol di Haaland.

Diretta Borussia Dortmund Lazio su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

21:00 Manchester United-PSG (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Ferencvaros-Barcellona (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Bruges-Zenit (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Siviglia-Chelsea (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite)

23:15 Nacional-Independiente Del Valle (Copa Libertadores) – DAZN.

23:15 Palmeiras-Delfin (Copa Libertadores) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legale e non con Rojadirecta.



Gli abbonati di Sky Go DAZN Eleven Sports possono vedere le partite gratuitamente. Sky Go è il servizio di streaming di Sky Italia. I canali di Sky Go sono visibili su tutti i dispositivi abilitati come smartphone, tablet e PC.

Streaming Rojadirecta TV: in Italia questo sito è stato dichiarato illegale e quindi è oscurato. Ricordatevi che quando vi collegate a internet sarebbe bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta domani.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le italiane impegnate in UEFA Europa League: Milan-Celtic alle 18:55, AZ-Napoli alle 21:00 in chiaro su TV8, Roma-Young Boys alle 21:00. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.