DIRETTA CALCIO – Con Borussia Mönchengladbach-Inter e Atalanta-Midtjylland inizia il primo round della penultima giornata della fase a gironi di Champions League dell’era post-coronavirus. Entrambe le partite si giocheranno martedì 1° dicembre 2020 con fischio d’inizio alle ore 21. Andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Borussia Mönchengladbach-Inter e Atalanta-Midtjylland streaming e tv.

Dove vedere Borussia Mönchengladbach-Inter Streaming e TV.

Borussia Mönchengladbach-Inter in diretta streaming su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 (Mediaset). Vittoria obbligatoria per la formazione di Conte che se non torna a casa dalla Germania coi 3 punti, verrà eliminata. Streaming online con l’app Sky Go (link skygo.sky.it).

Dove vedere Atalanta-Midtjylland Streaming e TV.

Atalanta-Midtjylland in diretta streaming su Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 253). E’ prevista la copertura in chiaro da parte di Mediaset con la diretta su Canale 5. L’Atalanta torna a concentrarsi sulla Champions League e lo fa sapendo che il quinto turno può garantirgli una chance importante per aggiudicarsi la qualificazione agli ottavi. Gli orobici infatti saranno chiamati ad affrontare il Midtjylland, fanalino di coda del Gruppo D.

Le partite in Champions League di Martedì 1° Dicembre:

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Shakhtar-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Lokomotiv-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

21:00 Borussia Mönchengladbach-Inter (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

21:00 Atalanta-Midtjylland (Champions League) – Canale 5, Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

21:00 Liverpool-Ajax (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Atletico Madrid-Bayern (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Porto-Manchester City (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Marsiglia-Olympiacos (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Ricordiamo che Juventus-Dinamo Kiev e Borussia Dortmund-Lazio si giocheranno il giorno dopo, mercoledì 2 dicembre.