Ultime Notizie » Bayern Monaco » Champions: Real Madrid elimina il City, il Bayern batte l’Arsenal

DIRETTA CALCIO – La seconda semifinale di Champions League sarà Real Madrid-Bayern Monaco, mentre l’altra è stata decisa ieri sera con PSG che affronterà il Dortmund. Queste le migliori quattro squadre d’Europa quest’anno.

Bayern-Arsenal: in Germania la decide Kimmich

Il Bayern Monaco raggiunge la semifinale della Champions League superando l’Arsenal 1-0 presso l’Allianz Stadium (2-2 nel complesso). Nel primo periodo, si registrano opportunità per Kane. Musiala e Mazraoui, mentre gli inglesi tentano con Martinelli, Odegaard e White. Una situazione incredibile si verifica all’inizio della seconda metà con i bavaresi che colpiscono il palo due volte, prima con Goretzka e poi con Guerreiro. Al minuto 63, Kimmich segna di testa il gol decisivo, portando così il Bayern tra le prime quattro squadre d’Europa.

Manchester City e Real Madrid decisa ai calci di rigore

È la fine del cammino per i Gunners, che si sono dimostrati poco aggressivi e carenti in attacco.

Era una sfida cruciale: al Etihad Stadium, il Real Madrid ha la meglio, vincendo ai rigori contro il City dopo il pareggio 1-1 al termine dei tempi supplementari (4-5 ai rigori), garantendosi così un posto in semifinale (il punteggio complessivo è stato 3-3). I Blancos prendono il comando con Rodrygo, che riceve un assist da Vinicius. Haaland (colpendo la traversa) e B. Silva (manchiando per un soffio) rispondono. Successivamente entra in gioco De Bruyne: pareggia al 76′, sfiora il raddoppio al 78′ e spreca un’ottima occasione all’82’. Nei tempi supplementari entrambe le squadre appaiono stanche, con l’unica grande occasione che arriva per Rudiger, che però non riesce a segnare il possibile gol del 1-2 al 107′. Ai tiri di rigore, il City sbaglia due volte con Silva e Kovacic: è il Real di Ancelotti ad andare avanti.