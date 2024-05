Ultime Notizie » Bayern Monaco » ⚽ REAL Madrid BAYERN Monaco Streaming Gratis Live TV: dove vederla e orario

Dove vedere Real Madrid-Bayern Monaco Streaming Live TV. Real Madrid e Bayern Monaco si affronteranno per decidere chi giocherà contro il Borussia Dortmund nella finale della Champions League a Wembley il 1° giugno. Il match di ritorno si svolgerà al Santiago Bernabeu dopo un pareggio 2-2 nel primo incontro.

Il Real Madrid non ha perso nelle ultime otto partite contro il Bayern in Champions League e ha mantenuto un record di imbattibilità di sette incontri contro di loro al Santiago Bernabéu.

Entrambe le squadre dovranno vincere per avanzare, poiché il gol in trasferta non conta più doppio. Bellingham e il suo team hanno eliminato il Manchester City ai quarti, mentre il Bayern ha sconfitto l’Arsenal. Se il Bayern vince, si ripeterà la finale del 2013, quando hanno sconfitto il Dortmund. Andiamo a scoprire le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco e dove guardarla in tv e online: la mostrano in chiaro?

In sette semifinali precedenti di Coppa dei Campioni/Champions League, il Bayern Monaco ha superato più volte il Real Madrid. Tuttavia, se il Real Madrid dovesse avanzare, sarebbe la prima volta che una squadra vince tre semifinali consecutive in questa competizione.

Real Madrid-Bayern Monaco in TV: Canale e dove vederla

La partita di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League Real Madrid-Bayern Monaco si terrà alle 21 ora italiana di oggi mercoledì 8 maggio 2024, presso il Santiago Bernabeu di Madrid (Spagna), e sarà visibile in esclusiva in diretta su Amazon Prima Video, attraverso la sua app disponibile su smart TV, console di gioco e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, non ha mai perso contro il Bayern Monaco in Champions League, accumulando sei vittorie e tre pareggi. Nonostante ciò, è l’allenatore con più sconfitte contro una singola squadra senza essere stato mai sconfitto da loro nella storia della competizione.

Real Madrid-Bayern Monaco Streaming Gratis: con quale App?

Real Madrid-Bayern Monaco streaming gratis per gli abbonati sempre con Amazon Prime Video la cui App può essere scaricata anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet; tramite browser, è sufficiente accedere al sito ufficiale e inserire le credenziali dell’account Amazon associato all’abbonamento Prime attivo.

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, sta cercando di raggiungere la sua sesta finale di Champions League, il che lo renderebbe il più vincente tra gli allenatori. Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, potrebbe diventare il primo allenatore a portare tre diverse squadre in finale di Champions League.

⚽ Le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco



Il primo gol del Real Madrid nella partita di andata è stato segnato da Vinícius Júnior dopo una sequenza di 20 passaggi. Questa è stata la loro azione più lunga in fase ad eliminazione diretta della Champions League dal maggio 2018, quando contro il Bayern Monaco segnarono dopo una sequenza di 28 passaggi prima del gol di Karim Benzema.

Il Bayern Monaco non è riuscito a vincere in trasferta né agli ottavi né ai quarti di finale della Champions League di quest’anno. Questo è accaduto per la prima volta dal 2015-16, quando hanno perso tre partite consecutive fuori casa nella stessa stagione, culminando con l’eliminazione in semifinale contro l’Atlético di Madrid.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Rodrygo; Bellingham, Vinicius. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Courtois, Kepa, Militao, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Modric, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim.

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha un tasso del 25% di passaggi riusciti che superano almeno una linea difensiva avversaria in questa stagione di Champions League, il più alto tra tutti i giocatori con almeno 300 minuti di gioco. Nella partita di andata, ha effettuato 23 passaggi chiave, più del doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore, come Konrad Laimer con 10 passaggi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Pavlovic; Sané, Musiala, Gnabry; Kane. Allenatore: Tuchel. A disposizione in panchina: Ulreich, Peretz, Upamecano, Kim, Davies, Goretzka, Müller, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco, è a un solo gol di distanza dal pareggiare il record di Wayne Rooney come miglior marcatore inglese nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, dopo aver segnato nella partita di andata.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).