Bayern-Real Madrid Streaming Gratis e Live TV: dove vederla e orario

Dove vedere Bayern Monaco-Real Madrid Streaming Live TV. Il Bayern Monaco e il Real Madrid si sfidano in Germania per la semifinale di andata della Champions League. Entrambe le squadre arrivano in ottima forma, con il Bayern che ha vinto quattro partite consecutive e il Real Madrid che ha trionfato in sei partite di fila in Liga.

Il Bayern Monaco e il Real Madrid si sono affrontati 26 volte nella storia della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, di cui 24 incontri sono avvenuti nelle fasi a eliminazione diretta. Questo è un record per il numero di partite disputate tra due squadre in questa competizione.

Entrambe le squadre sono in cima alle rispettive classifiche nazionali, con il Bayern al secondo posto in Bundesliga e il Real Madrid al primo posto in Liga. Entrambe le squadre hanno anche ottime statistiche, con il Bayern che ha il miglior attacco in Bundesliga e il Real Madrid che ha la difesa meno battuta e il miglior attacco in Liga. Andiamo a scoprire le probabili formazioni di Bayern Monaco-Real Madrid e dove guardarla in tv e online: la mostrano in chiaro?

Bayern Monaco e Real Madrid si sono incontrati otto volte in una semifinale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League. Il Bayern ha vinto quattro di queste partite tra il 1976 e il 2012, ma è stato eliminato nelle ultime due occasioni (2013-14 e 2017-18).

Bayern Monaco-Real Madrid Streaming Gratis e Diretta TV: Canale e dove vederla

L’andata delle semifinali di UEFA Champions League Bayern Monaco e Real Madrid si terrà alle 21 ora italiana di oggi martedì 30 aprile 2024, presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera (in Germana), e sarà visibile in diretta tv gratis, e in chiaro, su Canale 5.

Il Bayern Monaco ha perso sei delle ultime sette partite contro il Real Madrid, con una sola partita terminata in pareggio. Questo rappresenta il periodo più lungo di partite consecutive senza vittoria contro un singolo avversario nelle competizioni europee per i tedeschi.

Gli abbonati Sky potranno vedere la partita in tv grazie ai canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport, ossia sul canale numero 251 del satellite. Live Streaming gratis su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it, gratis per gli abbonati con SkyGo e NOW.

Il Real Madrid ha vinto le ultime tre partite in trasferta contro il Bayern Monaco, stabilendo così un record per il maggior numero di vittorie consecutive in trasferta contro la squadra tedesca, sia nella Coppa dei Campioni che nella Champions League. Nessun’altra squadra è riuscita a ottenere più di tre vittorie consecutive in trasferta contro il Bayern in queste due competizioni.

⚽ Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Real Madrid



Harry Kane è stato coinvolto in 10 gol durante le 10 partite del Bayern Monaco in questa stagione di Champions League.

Se riuscirà a segnare o a fornire un assist contro il Real Madrid, stabilirà un nuovo record per un giocatore inglese in una singola edizione del torneo. Inoltre, tra i giocatori che hanno tentato più di 50 dribbling in Champions League dall’inizio della scorsa stagione, i quattro con la percentuale di successo più alta sono tutti giocatori del Bayern Monaco. Tuttavia, il giocatore con il maggior numero di dribbling completati nel torneo è

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Goretzka, Laimer; Musiala, Muller, Raphael Guerreiro; Kane. Allenatore Tuchel. A disposizione in panchina: Ulreich,Peretz, Boey, Upamecano, De Ligt, Mazraoui, Pavlovic, Gnabry, Sane, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Courtois, Kepa, Militao, Garcia, Nacho, Modric, Ceballos, Diaz, Guler, Joselu.

Arbitro: Turpin. Guardalinee: Danos-Pages. 4° UomoUOMO: Scharer. VAR: Brisard. Assistente Sala VAR: Delajod.