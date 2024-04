Ultime Notizie » arsenal » ⚽ Bayern Monaco-Arsenal Streaming Live e TV Gratis: orario e dove vederla

Dove vedere Bayern Monaco-Arsenal Streaming Live TV. Il Bayern Monaco e l’Arsenal si sfidano nel ritorno dei quarti di Champions League dopo il pareggio nell’incontro precedente. I bavaresi sono in buona forma dopo una vittoria in Bundesliga, mentre i Gunners cercano di rimettersi in carreggiata dopo una sconfitta in Premier League. Entrambe le squadre sono determinate a raggiungere le semifinali: chi passa affronterà la vincente di Manchester City-Real Madrid in programma questa sera alla stessa ora. Andiamo a scoprire le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal e dove guardarla in tv e online: la mostrano in chiaro?

⚽ Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. Allenatore Tuchel.

A disposizione in panchina: Ulreich, Peretz, Mazraoui, Upamecano, Kim, Aznou, Zvonarek, Pavlovic, Zaragoza, Tel, Choupo-Moting.

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Havertz; Saka, Jesus, Martinelli. Allenatore Arteta. A disposizione in panchina: Ramsdale, Kiwior, Cedric, Tomiyasu, Partey, Jorginho, Elneny, Vieira, Smith-Rowe, Trossard, Nelson, Nketiah.

Bayern Monaco-Arsenal Streaming Gratis e Diretta TV: Canale e dove vederla

Il match tra Bayern Monaco-Arsenal si terrà oggi mercoledì 17 aprile 2024 all’Allianz Arena con fischio d’inizio dell’arbitro programmato per le ore 21 italiane. Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (251) e sarà disponibile anche in streaming su Sky Go e Infinity+. Gli abbonati a NOW potranno guardare il match selezionando la diretta dal palinsesto dopo l’acquisto del Pass Sport. I commentatori saranno Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi per Sky e Massimo Callegari e Simone Tiribocchi per Infinity+.