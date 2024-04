Ultime Notizie » borussia dortmund » Champions League: PSG e Dortmund in semifinale, domani c’è Manchester City-Real Madrid e Bayern-Arsenal

DIRETTA CALCIO – Il Paris Saint-Germain e il Borussia Dortmund si sono qualificati per le semifinali della Champions League battendo il Barcellona e l’Atletico Madrid. Il PSG ha vinto 4-1 in trasferta dopo aver perso 3-2 a Parigi nel primo incontro, mentre il Borussia Dortmund ha vinto 4-2 in casa dopo aver perso 2-1 in Spagna.

Barcellona-PSG risultato esatto finale 1-4 (andata 3-2)

Il Paris Saint-Germain conquista una vittoria decisiva sul campo del Barcellona con un punteggio di 4-1, garantendosi così un posto in semifinale nella Champions League. Nonostante fossero inizialmente considerati sfavoriti dopo la sconfitta per 3-2 nella gara di andata, il PSG compie una notevole rimonta. Raphinha apre le marcature per il Barcellona, ma il PSG pareggia con Dembélé prima dell’intervallo. Nella ripresa, il PSG prende il controllo del gioco e segna tre gol attraverso Vitinha e una doppietta di Mbappé, chiudendo definitivamente il discorso sulla qualificazione. Il Barcellona, nonostante i suoi sforzi, non riesce ad accedere alle semifinali per il quinto anno consecutivo.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid risultato esatto finale 4-2 (andata 1-2)

Il Borussia Dortmund conquista una vittoria decisiva contro l’Atletico Madrid con un punteggio di 4-2, garantendosi così un posto in semifinale nella Champions League dopo aver ribaltato il risultato del match d’andata (1-2).

Atletico Madrid qualificato al Mondiale per club, Barcellona Out

Brandt e Maatsen portano avanti il Dortmund, ma l’Atletico risponde con un’autorete di Hummels e un gol di Correa. Tuttavia, Füllkrug e Sabitzer segnano due gol cruciali che assicurano la qualificazione al Dortmund.

Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, l’Atletico Madrid si è qualificato per il Mondiale per club del 2025, grazie alla sconfitta del Barcellona. Le altre squadre UEFA che parteciperanno includono Borussia Dortmund, Chelsea, Bayern Monaco, Inter Milano, Porto, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Benfica e Atletico Madrid.

Le partite di Champions di Mercoledì

Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain si affronteranno quindi in semifinale, questo grazie al tabellone che aveva già assegnato i posti. A partire dalle ore 21:00 scopriremo i nomi delle due squadre che si affronteranno nell’altra semifinale: si giocheranno Manchester City-Real Madrid (andata 3-3) e Bayern-Arsenal (andata 2-2)