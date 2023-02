Ultime Notizie » Gmail » 6 hack per ottimizzare le tue ricerche in Gmail

Molti di noi ricordano ancora un tempo in cui Gmail non esisteva, o peggio, il tempo in cui potevi aprire un account solo su invito di qualcuno che già avevi. Da allora sono successe molte cose e la maggior parte di noi ha avuto un account di posta Gmail da allora, quindi abbiamo accumulato e-mail importanti e indesiderate in modo uguale l’una sull’altra per più di quindici anni. Questo può rendere la ricerca di qualcosa un compito scoraggiante e noioso. Oggi ti offriamo 6 trucchi per ottimizzare le ricerche in Gmail e ottenere ciò che stiamo cercando in modo rapido e comodo.

1) Cerca le email con allegati

Un incantesimo semplice ma potente per quando cerchiamo un file, poiché filtrerà qualsiasi posta che non ne abbia uno allegato. Per questo non ci resta che aggiungere il comando “has:attachment” nella barra di ricerca. Se sappiamo da chi l’abbiamo ricevuto, possiamo migliorare il filtro mostrando solo le loro email con “from:NOMEMITTENTE has:attachment” e anche aggiungere l’estensione del file alla fine se lo sappiamo.

2) Cerca parole e frasi esatte

Se ricordi esattamente cosa è stato scritto da qualche parte nell’e-mail, puoi cercarlo in modo specifico in base al suo contenuto. Devi solo mettere la frase nella barra di ricerca e cercherà tutte le email che la contengono, ovviamente, più lunga e specifica è la frase, più email rifiuterà e otterrai ciò che cerchi in un poco tempo.

3) Cerca in un certo periodo di tempo

Se hai una vaga idea di quando hai ricevuto l’email che stai cercando, puoi restringere la ricerca alle sole email arrivate in quel momento aggiungendo le parole chiave “after”, “before”, “older” (vecchie) e “newer” (più recente). Impostare ricerche ben definite aggiungendo date come “after:1/11/2019 before:1/11/2022” per cercare solo le email arrivate durante gli anni più forti della pandemia di Covid-19.

4) Annullare l’iscrizione alle newsletter

Molte delle email che ci arrivano ogni giorno sono Newsletter alle quali ci siamo iscritti per errore o consapevolmente, ma che alla fine sono risultate più spam che email importanti. Grazie al comando “label:^unsub” potremo filtrare tutte le email che contengono opzioni di disiscrizione incluse e iniziare le cancellazioni.

5) Ricerca per argomento

Se abbiamo un’idea del titolo o dell’oggetto dell’email, possiamo utilizzare “subject” seguito dal nome in modo che Gmail filtri tutte le email che hanno quel titolo o varianti simili. Ho messo questo comando in inglese perché sembra funzionare meglio così che con “oggetto” in italiano.

6) Cerca email importanti

Se c’è qualcosa che i servizi di Google fanno bene, è il riconoscimento dei pattern e Gmail non fa eccezione: da tempo questo servizio di posta elettronica riconosce quali sono le email che apriamo di più e le pone come priorità insieme ai relativi mittenti. Possiamo filtrare queste e-mail prioritarie con il comando “is:important” nella barra di ricerca e guardare le e-mail che ignoriamo scomparire dalla nostra casella di posta per un momento.

Speriamo che questi piccoli trucchi ti aiutino e la prossima volta che dovrai scavare nella tua casella di posta Gmail ti sarà più facile trovare quello che stai cercando.