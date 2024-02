Ultime Notizie » amore » Capodanno lunare 2024: potente rituale con i fiori di gelsomino consigliato dal Feng Shui

Tutti cercano l’amore e questo capodanno lunare cinese (la principale festa popolare della Cina) è un’ottima occasione per ottenerlo con i bagni di fiori consigliati dal Feng shui. Oggi, sabato 10 febbraio, inizia l’anno del Drago di Legno. Questa giornata è eccellente per trovare l’amore o di rafforzare quello esistente, questi rituali sono ottimi per approfittare del fatto che gli spiriti cattivi stanno per scomparire. Scopriamo insieme i rituali che puoi eseguire per iniziare alla grande.

Per il Feng Shui, il fiore di gelsomino attira la buona sorte, purifica gli ambienti dalle cattive energie, rafforza lo spirito e richiama il successo nella nostra vita. Rafforza anche la fortuna in amore. Il gelsomino è una delle piante più aromatiche e dolci e conta più di 200 specie che provengono dalle regioni tropicali e subtropicali del vecchio continente.

Chi vuole evocare i poteri custoditi da questo fiore aromatico deve concentrarsi e visualizzare i propri obiettivi a breve, medio e lungo termine. Quindi, devono dire la seguente frase: “Il denaro mi arriva da diverse fonti. Sono una calamita per i soldi. Le mie possibilità sono infinite. È fatta“.

Quali sono i potenti rituali con i fiori di gelsomino secondo il Feng Shui?

Il gelsomino è ottimo per invocare l’amore, quindi il rituale ideale in questo caso è mettere diversi petali in un sacchetto di stoffa rosso o rosa e portarli il giorno successivo sotto forma di amuleto.

Un altro trucco è mettere dei fiori sotto il cuscino.

Nel caso in cui abbiano bisogno di lavoro e siano nel bel mezzo di processi di selezione, il rito consiste nel bruciare un fiore secco prima di recarsi ad un colloquio di lavoro, chiedere un aumento di stipendio, oppure al termine di un affare o in qualsiasi attività che significa portare soldi a casa.

Serve anche per allontanare le cattive energie, per questo è necessario riempire un contenitore d’acqua con fiori e anice per 5 minuti. Aggiungete poi il sale marino e profumate gli ambienti della casa.

Cos’è il Feng Shui

Il Feng Shui è un’antica disciplina che ricerca l’armonia nella casa attraverso la disposizione degli oggetti, il buon uso dei colori e la collocazione delle piante, tra le altre cose, in modo tale che l’energia scorra a nostro favore.

Questa filosofia cinese di oltre 3500 anni cerca di bilanciare l’energia di una persona attraverso la distribuzione e l’orientamento degli spazi in cui si svolgono le sue attività quotidiane. Non si tratta solo della casa, ma anche del luogo di lavoro, ad esempio.