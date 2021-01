Ultime Notizie » Campo geomagnetico » Il campo magnetico terrestre può alterare l’attività delle cellule

Gli scienziati hanno scoperto quella che potrebbe essere considerata la prima prova che il campo magnetico terrestre potrebbe effettivamente influenzare l’attività delle cellule.

È noto da tempo che gli uccelli, in particolare, hanno meccanismi cellulari che consentono loro di utilizzare il campo magnetico terrestre per guidare se stessi durante la migrazione.

Ma ora, un team dell’Università di Tokyo ha raggiunto una maggiore specificità nella comprensione di questo fenomeno. Una serie di esperimenti con cellule coltivate in laboratorio ha rivelato una reazione chiave che sembra essere alla base di questa capacità negli uccelli e in altre creature del pianeta.

I fotorecettori nelle creature sono coinvolti nella rilevazione dei campi magnetici

Sappiamo come gli uccelli sanno dove andare mentre migrano per rispettare l’orario della loro esistenza. Hanno fotorecettori che sono coinvolti nella regolazione dei cicli circadiani e, curiosamente, anche nella misteriosa capacità di rilevare i campi magnetici.

Ma come mai le cellule, soprattutto quelle umane, possono essere in grado di rispondere ai campi magnetici? Perché sì, sebbene gli esseri umani non possano vederli ad alta risoluzione come fanno gli uccelli, le nuove prove mostrano che anche noi siamo soggetti in qualche modo a loro.

Per comprendere meglio questo argomento possiamo iniziare parlando di qualcosa di fondamentale. I ricercatori ritengono che la capacità di rilevare il campo magnetico terrestre sia collegata a una reazione quantistica unica che coinvolge fotorecettori chiamati crittocromi. Questi si trovano nelle cellule di molte specie, come uccelli migratori, cani e persino umani.

Le cellule rispondono dinamicamente ai cambiamenti nel campo magnetico

Dati gli indizi, il team ha progettato un esperimento che consisteva nel bagnare una coltura di cellule umane contenenti crittocromi con luce blu.

Questo per fornire loro una debole fluorescenza. Quindi, hanno applicato più volte campi magnetici di varie frequenze su queste cellule per osservare cosa stava accadendo attraverso uno speciale microscopio.

È così che hanno scoperto che ad ogni scansione del campo magnetico applicato alle cellule, la loro fluorescenza scendeva di circa il 3,5%. Sebbene questa percentuale possa sembrare bassa, è stata sufficiente per innescare una reazione diretta.

“Non abbiamo modificato o aggiunto nulla a queste cellule”, afferma il biofisico Jonathan Woodward. “Riteniamo di avere prove estremamente forti che abbiamo osservato un processo puramente meccanico quantistico che influenza l’attività chimica a livello cellulare“.

Questa reazione può essere associata a processi biologici?

In breve, il materiale fotosensibile contenuto nelle cellule ha risposto dinamicamente alle scansioni magnetiche. Questa era un’ipotesi sollevata e sostenuta da molti per molto tempo, ma che, fino ad ora, non era stata vista in azione. Ora gli scienziati sono interessati ad esplorare più in dettaglio l’influenza che anche i campi magnetici deboli possono avere sui processi biologici e cognitivi degli esseri umani.

Sebbene alcune tendenze sulla salute propongano il magnetismo come opzione terapeutica contro determinate malattie, l’evidenza che influenzi effettivamente la salute umana è debole.

