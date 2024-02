Ultime Notizie » Cambio dell'ora » Cambio dell’Ora Legale in Italia: Date e Storia

L’Italia è allineata alla maggior parte dell’Europa dove l’ora legale, o British Summer Time come la chiama il Regno Unito, entrerà in vigore domenica 31 marzo 2024 alle 2:00 AM ora italiana, quando gli orologi avanzeranno di un’ora. L’ora legale di quest’anno (a volte chiamata erroneamente ora legale) termina il domenica 27 ottobre, quando gli orologi tornano indietro di un’ora, sempre alle 2 AM.

Ecco uno sguardo all’inizio e alla fine dell’ora legale durante l’anno, così saprai quando cambiare l’orario del tuo orologio e non perdere una riunione importante. Imparerai anche la storia dell’ora legale, perché l’abbiamo adottata adesso e alcuni miti e fatti interessanti sul cambio dell’ora.

Terna, la società che gestisce l’energia elettrica in Italia, calcola ogni anno i risparmi ottenuti grazie all’ora legale. Tra il 2004 e il 2020 si stima un risparmio di 10 miliardi di kilowattora e 1 miliardo e 720 milioni di euro.

Quando cambia l’orario in Italia

Storicamente, l’ora legale in Italia è la pratica di spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio per sfruttare la maggiore presenza estiva del sole e avere più luce di sera. Questo sistema è stato adottato per due periodi tra il 1916 e il 1920 e tra il 1940 e il 1948, durante le guerre mondiali, per poi diventare stabile dal 1966.

Dal 1980 è stato anticipato l’inizio dell’ora legale attraverso un accordo europeo. Nel settembre 2018, la Commissione europea ha proposto di eliminare il cambio stagionale dell’ora a partire dal 2019, lasciando la scelta tra l’ora solare e l’ora legale ai singoli paesi. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta a marzo 2019, con una decisione sul futuro orario posticipata al 2021.

Allora quando cambia l’ora? L’ora legale inizia in Italia l’ultima domenica di marzo, quando le persone spostano gli orologi avanti di un’ora alle 2:00 dell’ora solare locale (quindi alle 2:00 di quel giorno, gli orologi indicheranno le 3:00 dell’ora legale locale). L’ora legale termina quindi l’ultima domenica di ottobre, quando gli orologi vengono spostati indietro di un’ora alle 2:00 dell’ora legale locale (in modo che leggano l’1:00 dell’ora standard locale).

Perchè è entrata in vigore l’ora legale in Europa?

Benjamin Franklin si prende l’onore (o la colpa, a seconda della tua visione dei cambiamenti orari) per aver avuto l’idea di resettare gli orologi nei mesi estivi come un modo per risparmiare energia, secondo David Prerau, autore di “Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time” (Thunder’s Mouth Press, 2005). Spostando l’orologio in avanti, le persone potrebbero sfruttare la maggiore luce diurna serale invece di sprecare energia per l’illuminazione. All’epoca Franklin era ambasciatore a Parigi e nel 1784 scrisse una lettera spiritosa al Journal of Paris, rallegrandosi per la sua “scoperta” che il sole fornisca luce non appena sorge.

Anche così, l’ora legale non è iniziata ufficialmente fino a più di un secolo dopo. La Germania istituì l’ora legale nel maggio 1916, come un modo per risparmiare carburante durante la prima guerra mondiale. Il resto d’Europa si unì poco dopo. E nel 1918, gli Stati Uniti adottarono l’ora legale.

In sintesi, l’Europa adotta un sistema di cambio dell’ora legale che coinvolge tutti i paesi membri, avvenendo l’ultima domenica di marzo e di ottobre negli orari stabiliti per i vari fusi orari. Questo permette di aggiustare l’orologio per adattarsi ai diversi periodi dell’anno e minimizzare le interruzioni durante i trasporti pubblici.

Perché abbiamo l’ora legale?

Meno del 40% dei paesi del mondo osserva l’ora legale. Tuttavia, coloro che osservano l’ora legale approfittano della luce naturale nelle sere d’estate. Questo perché le giornate iniziano ad allungarsi man mano che la Terra passa dalla stagione invernale alla primavera e all’estate , con il giorno più lungo dell’anno nel solstizio d’estate. Durante la stagione estiva in ciascun emisfero, la Terra, che ruota attorno al proprio asse ad angolo, è inclinata direttamente verso il sole.

Mentre la Terra orbita attorno al sole, ruota anche attorno al proprio asse immaginario. Poiché ruota attorno a questo asse ad angolo, diverse parti del nostro pianeta sono esposte ai raggi diretti del sole in diversi periodi dell’anno, dando origine alle stagioni.

Le regioni più lontane dall’equatore e più vicine ai poli ottengono i maggiori benefici dal cambio dell’ora legale, perché c’è un cambiamento più drammatico nella luce solare nel corso delle stagioni.

La ricerca ha anche suggerito che con più luce diurna la sera, ci sono meno incidenti stradali, poiché ci sono meno auto sulla strada quando fuori è buio. Più luce diurna potrebbe anche significare più attività fisica all’aperto (o esercizio fisico) per i lavoratori a tempo pieno.

Lo scopo principale dell’ora legale è da tempo il risparmio energetico

Il cambio dell’ora fu istituito per la prima volta negli Stati Uniti durante la prima guerra mondiale, e poi ripristinato durante la seconda guerra mondiale, come parte dello sforzo bellico. Durante l’embargo petrolifero arabo, quando i membri arabi dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) smisero di vendere petrolio agli Stati Uniti, il Congresso approvò addirittura un periodo di prova dell’ora legale tutto l’anno nel tentativo di risparmiare energia.

Ma le prove di un risparmio energetico significativo sono scarse. Le serate più luminose possono far risparmiare sull’illuminazione elettrica, ha affermato Stanton Hadley , un ricercatore senior ora in pensione presso l’Oak Ridge National Laboratory che ha contribuito a preparare un rapporto al Congresso sull’estensione dell’ora legale. Ma le luci sono diventate sempre più efficienti, ha detto Hadley, quindi l’illuminazione è responsabile di una quota minore del consumo energetico totale rispetto a qualche decennio fa. Il riscaldamento e il raffreddamento probabilmente contano di più, e alcuni luoghi potrebbero aver bisogno dell’aria condizionata per le serate più lunghe e calde dell’ora legale estiva.

Hadley e i suoi colleghi hanno scoperto che le quattro settimane di ora legale extra entrate in vigore negli Stati Uniti nel 2007 hanno fatto risparmiare un po’ di energia, circa la metà di quella che sarebbe stata altrimenti utilizzata in ciascuno di quei giorni. un rapporto al Congresso pubblicato il 30 settembre 2020. Tuttavia, ha detto Hadley, l’effetto dell’intero periodo di ora legale potrebbe benissimo avere l’effetto opposto.

Uno studio del 1998 condotto in Indiana prima e dopo l’implementazione dell’ora legale in alcune contee ha rilevato un piccolo aumento nel consumo energetico residenziale. Anche le modifiche temporanee all’ora legale in Australia per le Olimpiadi estive del 2000 non sono riuscite a risparmiare energia, secondo uno studio del 2007.

Parte del problema con la stima dell’effetto dell’ora legale sul consumo energetico è che ci sono così poche modifiche alla politica, rendendo complicati i confronti prima e dopo, ha detto Hadley a WordsSideKick.com. L’estensione dell’ora legale del 2007 ha consentito un confronto prima e dopo solo di poche settimane. I cambiamenti in Indiana e Australia sono stati geograficamente limitati.

In definitiva, ha detto Hadley, la questione energetica probabilmente non è comunque la vera ragione per cui gli Stati Uniti mantengono l’ora legale.

“Nel vasto schema delle cose, il risparmio energetico non è il grande fattore trainante”, ha affermato. “Sono le persone che vogliono approfittare di quel momento di luce la sera”.

Quali luoghi osservano l’ora legale nel mondo?

Ora legale degli Stati Uniti. La maggior parte degli Stati Uniti e del Canada osservano l’ora legale nelle stesse date con poche eccezioni. Le Hawaii e l’Arizona sono i due stati degli Stati Uniti che non osservano l’ora legale, anche se la Navajo Nation, nel nord-est dell’Arizona, segue l’ora legale, secondo la NASA. Anche il Regno Unito osserva l’ora legale.

Nel corso degli anni, secondo la Conferenza nazionale delle legislature statali, il National Conference of State Legislatures, le legislature statali hanno preso in considerazione almeno 450 progetti di legge per stabilire l’ora legale tutto l’anno . E a partire dal 2022, almeno 19 stati hanno introdotto una legislazione per rendere permanente l’ora solare, eliminando del tutto l’ora legale. Tuttavia, secondo il New York Times, il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe modificare l’Uniform Time Act (15 USC s 260a) per autorizzare gli stati a tale indennità.

Ora legale canadese. Nove delle 10 province del Canada osservano l’ora legale. Le province e i territori del Canada che mantengono l’ora solare tutto l’anno includono: alcune regioni della provincia della Columbia Britannica, parti del Saskatchewan, l’Ontario nordoccidentale e il Quebec orientale. Nel frattempo, Yukon ha reso l’ora legale permanente nel 2020. Le località della Columbia Britannica che non utilizzano l’ora legale includono: Chetwynd, Creston, Dawson Creek, Fort Nelson e Fort St. John; nel Saskatchewan, solo Creighton e Denare Beach osservano l’ora legale, secondo timeanddate.com.

Ora legale in Europa. La maggior parte dell’Europa attualmente osserva l’ora legale, che inizia all’1:00 GMT dell’ultima domenica di marzo. L’ora legale termina (ora invernale) all’1:00 GMT dell’ultima domenica di ottobre, o il 29 ottobre 2023 , quando gli orologi sono stati spostati indietro di un’ora. L’ora legale ricomincerà domenica 31 marzo 2024. Secondo timeanddate.com, la maggior parte dei paesi europei osserva l’ora legale, ad eccezione di Russia, Islanda e Bielorussia. Nel Regno Unito, l’ora legale è chiamata British Summer Time (BST).

L’ora legale è chiamata ora legale dell’Europa centrale (CEST) in: Austria, Francia, Germania, Italia, Ungheria, Norvegia, Polonia, Spagna e Svizzera. L’ora legale inizia alle 2:00 ora locale per questi paesi, quando gli orologi vengono spostati avanti di un’ora alle 3:00. Lo stesso cambio dell’orologio alle 2:00 viene seguito per Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania e Romania, che chiamano l’ora legale dell’Europa orientale. Ora legale (EEST).

Durante l’estate in Irlanda, l’ora legale è chiamata Irish Standard Time (IST) e inizia all’1:00 ora locale, quando gli orologi vengono spostati avanti di un’ora fino alle 2:00. Lo stesso cambio di orologio avviene nelle Isole Canarie, nelle Isole Faroe e in Portogallo, che chiamare l’ora legale dell’Europa occidentale (WEST). Tuttavia, anche l’Unione Europea potrebbe proporre di porre fine ai cambiamenti dell’ora, poiché un recente sondaggio ha rilevato che l’84% dei 4,6 milioni di persone che hanno partecipato al referendum ha dichiarato di voler annullarli. Se i legislatori e gli Stati membri fossero d’accordo, i membri dell’UE potrebbero decidere di mantenere nell’UE l’ora legale o l’ora solare.

Ora legale dell’emisfero meridionale

I paesi che osservano l’ora legale nell’emisfero australe – in Australia, Nuova Zelanda, Sud America e Africa meridionale – spostano i loro orologi avanti di un’ora da settembre a novembre e li riportano all’ora solare durante il periodo marzo-aprile.

L’Australia, essendo un Paese così grande (il sesto più grande al mondo), non segue l’ora legale in modo uniforme: Nuovo Galles del Sud, Victoria, Australia Meridionale, Tasmania e Territorio della Capitale Australiana seguono l’ora legale, mentre il Queensland, il Territorio del Nord ( Western Australia) no, secondo il governo australiano. Nelle aree di osservazione, l’ora legale inizia la prima domenica di ottobre – 6 ottobre 2024 – e termina la prima domenica di aprile – o 7 aprile 2024.

Miti sull’ora legale

Si scopre che le persone tendono ad avere più attacchi di cuore il lunedì successivo al passaggio all’ora legale. I ricercatori che hanno riferito nel 2014 sulla rivista Open Heart, hanno scoperto che gli attacchi di cuore sono aumentati del 24% quel lunedì, rispetto al numero medio giornaliero per le settimane circostanti l’inizio dell’ora legale.

Prima che negli Stati Uniti venisse approvato l’Uniform Time Act, c’era un periodo in cui qualsiasi luogo poteva o non poteva osservare l’ora legale, portando al caos. Ad esempio, se uno prendesse un autobus di 35 miglia da Moundsville, West Virginia, a Steubenville, Ohio, passerebbe attraverso non meno di sette cambi di orario, secondo Prerau. Ad un certo punto, Minneapolis e St. Paul avevano orari diversi.

Uno studio pubblicato nel 2009 sul Journal of Applied Psychology ha mostrato che durante la settimana successiva al “balzo in avanti” nell’ora legale, i minatori hanno dormito 40 minuti in meno e hanno avuto il 5,7% in più di infortuni sul lavoro rispetto a qualsiasi altro giorno dell’anno.

Anche gli animali domestici potrebbero notare il cambiamento dell’ora. Poiché gli esseri umani stabiliscono le routine per i loro teneri cari, i cani e i gatti che vivono in casa e persino le mucche vengono disturbati quando, ad esempio, gli porti il ​​cibo con un’ora di ritardo o vieni a mungerli più tardi del solito, secondo Alison Holdhus-Small, una ricerca assistente presso CSIRO Livestock Industries, un’organizzazione di ricerca e sviluppo con sede in Australia.