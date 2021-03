Ultime Notizie » Generazione Z » Tinder distribuirà test COVID-19 a 500 “Matches” della sua piattaforma

I tempi della pandemia ci hanno indubbiamente portato una notizia tanto inaspettata quanto strana. Ora, in un particolare mix dei due, l’app di appuntamenti Tinder ha rivelato che intende regalare i test COVID-19 ad alcuni degli utenti che hanno intenzione di incontrarsi di persona. Le informazioni su questa particolare mossa sono arrivate di pari passo con un comunicato stampa pubblicato dalla stessa Tinder. All’interno di questo, commentano che l’interesse dei suoi utenti, in particolare la generazione Z, a uscire di nuovo durante il 2021 è diventato molto evidente. Per questo hanno pensato che il modo migliore per collaborare e allo stesso tempo promuovere la sicurezza sarebbe stato quello di offrire il test covid-19. In questo modo, entrambe le persone possono mettersi alla prova prima di andare agli appuntamenti.

La risposta di Tinder a un particolare boom di “Matches”

Come sappiamo, quando si verifica una “corrispondenza” su Tinder, ciò implica che le due persone sono interessate a iniziare a parlare. Oltre a questo, potrebbe esserci un nuovo tipo di “corrispondenza” quando gli utenti decidano di incontrarsi dipersona. In questi casi, se entrambi potete scegliere di “regalare” al vostro partner uno dei kit di test COVID-19 che Tinder offrirà.

500 coppie di Tinder per ricevere i kit di test COVID-19

In altre parole, il popolare social network di appuntamenti Tinder offrirà il test COVID-19 a 1000 utenti della sua piattaforma che desiderano fissare presto un appuntamento di persona. Per rendere questo possibile, l’azienda ha stretto una partnership con la società Everywell. Fornisce test a casa per il coronavirus dal suo sito web. Secondo la piattaforma, i risultati si ottengono da 24 a 48 ore dopo che il campione è stato prelevato e ogni unità viene venduta per $ 109: possiamo già avere un’idea di quanto Tinder ha investito in questa promozione.

Cos’altro c’è da sapere sui test COVID-19 di Tinder?

I test COVID-19 che Tinder offrirà, sebbene siano fatti in casa, non verranno inviati a casa di ciascun utente. In effetti, tutti questi dovranno andare a ritirare il loro kit gratuito in un luogo fisico, a partire dalle 7 del mattino del 20 marzo. Dopodiché, lunedì 22 marzo, ciascuno riceverà l’esito delle proprie prove e saprà se è idoneo o meno ad avere il proprio appuntamento. Questa mobilitazione è resa possibile poiché la promozione di Tinder è disponibile solo per l’area degli Stati Uniti continentali.

Una scelta discutibile

È chiaro che la piattaforma sta tentando di rimanere attuale oggi e, con la pandemia attiva, parte del suo fascino è andato perso a causa delle misure di sicurezza che impediscono che i matches si trasformino in incontri reali.

Anche così, nonostante la sua intenzione, va notato che forse Tinder non sta concentrando i suoi sforzi nel posto migliore. Nel bel mezzo di una situazione pandemica come quella attuale, e soprattutto negli Stati Uniti – dove colpisce tanto – ospedali e centri sanitari hanno problemi con l’approvvigionamento di questo stesso tipo di materiale.

Quindi forse un uso migliore delle loro risorse sarebbe stato quello di donare a queste entità in modo che possano continuare a fare il loro lavoro e tenerci tutti al sicuro. Dopotutto, se si preoccupano dei propri utenti, la cosa logica da fare sarebbe collaborare per offrire loro un mondo più sicuro in cui incontrarsi, e non una soluzione di breve durata per pochi fortunati.