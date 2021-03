Ultime Notizie » Bayern Monaco » Bayern Monaco-Lazio Streaming TV, dove vederla Gratis

Bayern Monaco Lazio Streaming Gratis e Diretta TV. Partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La Lazio vola in Germania dopo il pesantissimo 4-1 subito all’Olimpico nella partita d’andata del 23 febbraio. Occorre veramente un miracolo sportivo per riuscire a vincere contro la più forte squadra d’Europa, e in casa sua, minimo 0-3… L’allenatore biancoceleste alla vigilia del match contro il Bayern Monaco comunque contento: “Erano 20 anni che non arrivavamo agli ottavi”.

Si gioca in Baviera alle ore 21:00 italiane di oggi mercoledì 17 marzo 2021. Il Bayern Monaco ospita la Lazio per la prima volta nelle competizioni europee. Da quando Hansi Flick è entrato a far parte del club, i tedeschi hanno vinto tutte e sei le partite casalinghe di Champions League con un punteggio complessivo di 18-3. Di seguito le formazioni e dove vedere Bayern Monaco Lazio streaming e tv.

⚽ Queste le probabili formazioni di Bayern Monaco Lazio

Nessuna squadra nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League ha superato il turno dopo aver perso l’andata in casa con uno scarto di tre o più gol. Le possibili scelte di formazione di Hans-Dieter Flick e Simone Inzaghi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski. Allenatore Hans-Dieter Flick.

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: István Kovács (Romania).

Lewandowski ha messo a referto 14 gol e 5 assist in 12 partite di Champions League con Hansi Flick, e il Bayern Monaco ha vinto tutte le partite. Solo con Jürgen Klopp (17 gol, 6 assist in 28 presenze) il polacco ha partecipato a più gol per un allenatore nella competizione.

Bayern Monaco Lazio Diretta: Canale TV e dove vederla

Bayern Monaco Lazio in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia. La sfida non sarà visibile anche sulle reti Mediaset con la diretta in chiaro di Canale 5.

Dove vedere Bayern Monaco Lazio Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Bayern Monaco Lazio in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Essendo il match non in chiaro su Canale 5, non sarà nemmeno disponibile il live streaming gratuito su Mediaset Play.

Bayern Monaco Lazio non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.