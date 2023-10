Ultime Notizie » Barcellona Real Madrid » Calcio TV: Juventus-Verona Streaming, Barcellona-Real Madrid Gratis, dove vedere Partite Oggi. Stasera Lecce-Torino

Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi sabato 27 ottobre 2023. Continua la Seria A 2023-2024 con la sua 10a giornata. Oggi vedremo in campo anche Sassuolo-Bologna (alle 15), Lecce-Torino (alle 18) e Juventus-Verona (alle 20:45). Occhi puntati però sul classico spagnolo Barcellona-Real Madrid. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

13:30 Chelsea-Brentford (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

14:00 Zona Gol Serie B – Dazn

14:00 Diretta Gol Serie B e Serie C – Sky Sport Calcio

14:00 Spezia-Cosenza (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 251)

14:00 Sudtirol-Sampdoria (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 252)

14:00 Como-Catanzaro (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 253)

14:00 Feralpisal?-Reggiana (Serie B) – Dazn e Sky Sport (Canale 254)

14:00 Almeria-Las Palmas (Liga) – Dazn

15:00 Diretta Sassuolo-Bologna (Serie A) – Streaming Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

15:00 Verona-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Genoa-Cagliari (Campionato Primavera) – Solocalcio

15:00 Italia-Irlanda Del Nord (Qualificazioni Europei Under 17) – Figc:it

15:30 Bayern-Darmstadt (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 255)

16:00 Arsenal-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Uno

16:15 Diretta Barcellona-Real Madrid (Liga) – Streaming Dazn

Il prossimo Clásico tra Barcellona e Real Madrid sarà giocato oggi sabato 28 ottobre alle 16:15. Sarà la prima volta in questa stagione che le due squadre si incontrano nella Liga. Entrambe le squadre potrebbero avere delle assenze importanti, come Lewandowski per il Barcellona e Bellingham per il Real Madrid. Xavi è preoccupato per Lewandowski, che è in ansia per forzare il rientro dopo un infortunio. Ancelotti aspetta di conoscere le reazioni di Bellingham dopo la sconfitta in Champions contro il Braga. La partita è molto attesa, ma non ha più un padrone vero come Messi e Ronaldo. Sarà interessante vedere se vincerà il calcio di Guardiola, che ispira Xavi, oppure il pragmatismo di Ancelotti, che attualmente è in testa alla classifica con 25 punti insieme al Girona. Barcellona-Real Madrid streaming gratis (per gli abbonati) con Dazn.

16:15 Ascoli-Parma (Serie B) – Dazn e Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

16:15 Pro Vercelli-Pro Patria (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

16:15 Albinoleffe-Arzignano (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

16:15 Virtus Verona-Mantova (Serie C) – Sky Sport (Canale 254)

17:00 Al Feiha-Al Nassr (Saudi Pro League) – Solocalcio

18:00 Diretta Lecce-Torino (Serie A) – Streaming Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

18:30 Wolverhampton-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Calcio

18:30 Lipsia-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport 4K

18:30 Maiorca-Getafe (Liga) – Dazn

18:30 Lipsia-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 257)

18:30 Trento-Alessandria (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

18:30 Triestina-Fiorenzuola (Serie C) – Sky Sport (Canale 253)

18:30 Renate-Novara (Serie C) – Sky Sport (Canale 254)

18:30 Giana Erminio-Pro Sesto (Serie C) – Sky Sport (Canale 255)

18:30 Pergolettese-Legnago (Serie C) – Sky Sport (Canale 256)

19:00 Benfica-Casa Pia (Campionato Portoghese) – Dazn

20:45 Diretta Juventus-Verona (Serie A) – Streaming Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251)

La Juventus affronterà il Verona nella 10ª giornata di Serie A 2023/24. La Juventus ha segnato in tutte le partite tranne una delle ultime 29 contro il Verona. Hanno segnato in 20 partite di fila contro le altre squadre di Serie A, ad eccezione di Lazio e Torino. Juventus-Verona streaming gratis per gli abbonati con Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251).

20:45 Lumezzane-Atalanta U23 (Serie C) – Sky Sport (Canale 252)

21:00 Cadice-Siviglia (Liga) – Dazn e Zona Dazn (Canale 214 Sky)

22:00 Fortaleza-Ldu Quito (Finale Copa Sudamericana) – Mola

23:00 Philadelphia Union-New England (Playoff Mls) – Apple Tv

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.