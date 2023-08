Ultime Notizie » Calcio in TV » Calcio TV: Juventus A-Juventus B Streaming, Salisburgo-Inter Gratis, dove vedere Partite Oggi. Venerdì Napoli-Apollon

Dove vedere in tv le partite di calcio oggi mercoledì 9 agosto 2023. Si giocano Juventus White-Juventus Black, Salisburgo-Inter: continuano le partite amichevoli di preparazione alla nuova stagione calcistica. Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

00:00 Fluminense-Argentinos Juniors (Copa Libertadores) – Mola

00:00 Fortaleza-Libertad (Copa Sudamericana) – Mola

02:00 Athletico Paranaense-Bolivar (Copa Libertadores) – Mola

02:00 Internacional-River Plate (Copa Libertadores) – Mola

02:00 Defensa Y Justicia-Emelec (Copa Sudamericana) – Mola

02:30 Newell’s Old Boys-Corinthians (Copa Sudamericana) – Mola

18:30 Diretta Juventus A-Juventus B Streaming (Amichevole) – Dazn e Sky Sport Summer

La Juventus di Allegri si sta preparando per la prossima stagione di Serie A. Prima di iniziare il campionato ufficiale con la sfida contro l’Udinese, la squadra sta affrontando delle sfide amichevoli interne, tra la formazione A e la formazione B. Questa volta, il match non si terrà a Villar Perosa, ma avrà comunque luogo. La Juventus, reduce dalla vittoria contro il Real Madrid, sta cercando di ritrovare la migliore condizione fisica e tattica. Dopo la partita tra le due formazioni interne, la squadra affronterà l’Atalanta in un’amichevole che darà un assaggio di ciò che sarà il campionato di Serie A.

19:00 Diretta Salisburgo-Inter Streaming (Amichevole) – Dazn, Zona Dazn (Canale 214 Sky), Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251)

L’obiettivo della Juventus è voltare pagina dopo l’esclusione dalla Conference League nella scorsa stagione e concentrarsi sulla conquista del titolo nazionale.

Le squadre di Serie A si stanno preparando per l’inizio del campionato e stanno disputando le ultime partite amichevoli. L’Inter sta testando la nuova squadra affrontando il Salisburgo, che ha già ottenuto due vittorie nel suo campionato. Questa partita sarà un’occasione per entrambe le squadre di prepararsi per le imminenti sfide ufficiali.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

