Dove vedere in tv le partite di calcio Juventus-Inter, Atalanta-Napoli e Sampdoria-Roma di Serie A, Barcellona-Siviglia (Liga), e tutte le altre di oggi domenica 3 aprile 2022. Di seguito orario d’inizio, canale tv, links e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

12:30 Diretta Fiorentina-Empoli (Serie A) – Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Derby toscano in questa prima partita della domenica valida per la 31a giornata di Serie A. Da minitorare Bonavenura e Piatek. Il primo alle prese con un problema al ginocchio, il secondo con un infortunio al tendine d’Achille in Nazionale. Ballottaggio Maleh-Duncan.

Diretta Fiorentina-Empoli sui canali digitali di Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Dazn e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

12:30 Roma-Verona (Serie A Femminile) – Timvision

12:45 Paris Fc-Psg (Feminine Division 1) – Dazn

13:00 Strasburgo-Lens (Ligue 1) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

13:00 Napoli-Torino (Campionato Primavera) – Sportitalia

14:00 Athletic-Elche (Liga) – Dazn

14:30 Empoli-Milan (Serie A Femminile) – Milan Tv (Visibile Su Dazn) e Timvision

14:30 Juventus-Sampdoria (Serie A Femminile) – Juventus Tv (Visibile Su Dazn) e Timvision

15:00 Zona Serie A – Dazn

15:00 Diretta Atalanta-Napoli (Serie A) – Dazn

Il Napoli, in lotta per lo scudetto con Milan e Inter, è impegnato nella difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta che ha vinto gli ultimi tre scontri diretti contro il Napoli. C’è anche Zapata tra i convocati di Gasperini. Recuperati Miranchuk e Boga, ma ancora fuori Toloi. Ballottaggio in attacco tra Muriel e Boga, sulla trequarti invece Pessina e Pasalic insidiano Koopmeiners e Malinovskyi. A destra Hateboer in vantaggio su Maehle. Fabian Ruiz ha già smaltito l’influenza. Recuperati Anguissa e Zielinski, con quest’ultimo che dovrebbe partire dalla panchina. Con Petagna infortunato, davanti Mertens al posto dello squalificato Osimhen. In difesa Di Lorenzo ko, Vanoli favorito su Malcuit a destra.

15:00 Udinese-Cagliari (Serie A) – Dazn

15:00 West Ham-Everton (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Real Aversa-Lamezia (Serie D) – Solocalcio

15:30 Brescia-Vicenza (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 252 Satellite) e Helbiz

15:30 Como-Monza (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 253 Satellite) e Helbiz

15:30 Crotone-Perugia (Serie B) – Dazn, Sky Sport (Canale 254 Satellite) e Helbiz

15:30 Augsburg-Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

16:00 Rotherham United-Sutton United (Finale Football Trophy) – Dazn

16:15 Betis-Osasuna (Liga) – Dazn

17:30 Tottenham-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football

17:30 Borussia D:-Mainz (Bundesliga) – Sky Sport (Canale 257 Satellite)

18:00 Diretta Sampdoria-Roma (Serie A) – Dazn

Giampaolo conferma il 4-3-1-2 con Sensi che agirà alle spalle di una linea offensiva composta da Quagliarella e Caputo. Zaniolo non viene rischiato e tornerà in Conference League, Mkhitaryan al suo posto con Oliveira a centrocampo. Zalewski dovrebbe essere confermato a sinistra

18:00 Panathinaikos-Paok (Greece Super League) – Mola

18:30 Granada-Rayo Vallecano (Liga) – Dazn

18:30 Valencia-Cadice (Liga) – Dazn

18:30 Anderlecht-Charleroi (Campionato Belga) – Eleven Sports

20:45 Diretta Juventus-Inter (Serie A) – Dazn

La domenica di calcio si chiude in Serie A con il Derby d’Italia Juve-Inter. Dopo Zakaria, Allegri recupera anche Alex Sandro. Il secondo partirà titolare, qualche dubbio sul primo. In attacco Dybala provato con Vlahovic, Morata verso la panchina. Difesa a tre con Danilo, De Ligt e Chiellini anche se il modulo può passare al 4-4-2 con l’abbassamento di Alex Sandro o Cuadrado. Brozovic è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo e dunque ci sarà. Resta in dubbio la presenza di De Vrij, che ha lavorato ancora a parte. In difesa pronto D’Ambrosio con i titolarissimi Skriniar e Bastoni. A destra ballottaggio tra Dumfries e Darmian.

20:45 Paris SG-Lorient (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:00 Barcellona-Siviglia (Liga) – Dazn

22:55 Portland Timbers-La Galaxy (Mls) – Dazn

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

