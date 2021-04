Will.i.am si avventura nel mercato delle mascherine per il viso, oggetto essenziale a causa della pandemia covid-19, e verrà lanciato in vendita un oggetto con interessanti innovazioni tecnologiche.

Il rapper e produttore musicale si è unito al produttore Honeywell. Il design è stato realizzato dal messicano José Fernández, che era anche il creatore delle tute SpaceX, una società di servizi di trasporto spaziale e di produzione aerospaziale statunitense, dell’uomo d’affari Elon Musk, proprietario di Tesla.

Chiamata Xupermask, questa moderna maschera facciale include cuffie wireless attive con cancellazione del rumore, un microfono e connettività Bluetooth, due ventole a tre velocità e filtri HEPA. Xupermask ha anche luci a LED.

Questa maschera sarà in vendita da oggi 8 aprile in Nord America ed Europa attraverso il suo sito web Xupermask. com. Disponibile in bianco e nero, in due taglie e ad un prezzo di lancio di 299 dollari.

The Future is Here ➖ @iamwill Presents: #XUPERMASK. The high performance tech wear designed with @ironheadstudio

Click the link below to be alerted when Drop 1 is live. Coming soon 4.08 at https://t.co/WDP77ll4u8 pic.twitter.com/oMF6h2UOQn

— XUPERMASK (@xupermask) March 27, 2021