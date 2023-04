Ultime Notizie » Benfica Inter » DIRETTA Oggi TV: Benfica-Inter Streaming Manchester City-Bayern Monaco Gratis, dove vederle. Domani Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea

Dove vedere le partite di calcio in tv: Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco di Champions League, e tutte le partite di oggi martedì 11 aprile 2023. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

16:30 Italia-Colombia (Amichevole Femminile) – Rai

19:00 Barracas Central-Platense (Campionato Argentino) – Sportitalia, Onefootball e Mola

20:30 Vicenza-Juventus Next Gen (Finale Coppa Italia Serie C) – Rai Sport, Eleven Sports e Onefootball

21:00 Diretta Gol Champions League (Champions League) – Sky Sport (Canale 251) e Infinity+

21:00 Streamimg Benfica-Inter (Champions League) – Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252)

Diretta Benfica-Inter con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 252), in chiaro su Canale 5 di Mediaset. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), Now, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Streaming Manchester City-Bayern (Champions League) – Sky Sport Football, Sky Sport (Canale 253) e Infinity+

Diretta Manchester City-Bayern con i canali digitali di Sky Sport Football, Sky Sport (Canale 253) e Infinity+. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Dazn e Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Vedere le partite di calcio streaming online sicuro



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è considerato non regolare in Italia. Domani scenderanno in campo Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea.