Il cambio di stagione è sempre un momento particolare, per molti da affrontare con cautela. Il passaggio dall’estate all’autunno, per fare un esempio concreto, può portare con sé problemi come i malanni stagionali e le allergie, insieme ad altre conseguenze negative, non solo sul fisico ma anche sull’umore. Ci sono ovviamente diverse strategie e rimedi utili per contrastare queste situazioni, e noi oggi ci concentreremo proprio su questo argomento.

Il cambio di stagione, le allergie e i sintomi

Stando ai dati emersi da alcune indagini recenti, attualmente circa 1 italiano su 4 soffre di allergia. Il cambio di stagione inoltre, come anticipato, è spesso responsabile dell’accentuarsi di alcuni stati allergici, o della loro comparsa. Ciò è dovuto alla maggiore presenza nell’aria di alcune sostanze a cui siamo sensibili, come il polline, come avviene ad esempio durante l’esordio della primavera.

Il problema principale, in tal senso, è che a causa dei cambiamenti climatici, molte piante hanno prolungato il proprio periodo di impollinazione, causando così diverse reazioni allergiche anche in autunno. Fra i sintomi più comuni troviamo gli starnuti, la congestione nasale, il naso che cola, il prurito alla gola e agli occhi e la lacrimazione abbondante. Tali fastidi, nei soggetti più sensibili e delicati, possono manifestarsi in modo evidente anche sul corpo e sulla pelle, attraverso rossori e sfoghi cutanei.

Tipi di allergie autunnali e come contrastarle

A tal riguardo, per non farsi trovare impreparati in caso di loro comparsa, potrebbe essere utile informarsi a dovere su problematiche specifiche come ad esempio la dermatite, di cui trattano alcune guide sul web . Si tratta, infatti, di un’infiammazione della pelle molto comune nei soggetti allergici. Non bisogna poi dimenticare che il cambio di stagione può produrre anche degli effetti pesanti sull’umore. Si fa ad esempio riferimento all’ansia e alla depressione, insieme ad altre condizioni come il nervosismo, la difficoltà nel prendere sonno e molto altro ancora.

Il primo passo da compiere, come abbiamo visto, è informarsi sul tipo di allergie che possono manifestarsi in autunno. In questo modo si può essere più preparati e sapere come agire in caso di comparsa. A questo proposito, è importante considerare che esistono diversi tipi di allergie, ognuna con i propri sintomi e le proprie peculiarità. Per fare un esempio, il polline delle parietarie è indubbiamente una delle cause più diffuse, e lo stesso discorso vale per altre piante come l’ambrosia.

Per quel che riguarda i rimedi, invece, ovviamente il primo suggerimento da seguire è quello di ascoltare il parere di uno specialista, così da ottenere una terapia ad hoc. Esistono comunque alcune soluzioni spesso molto utili, come i lavaggi nasali per le allergie da polline, e i colliri per contrastare la lacrimazione e le irritazioni agli occhi. I farmaci come gli antistaminici, invece, vengono spesso consigliati in caso di situazioni come la rinite allergica. Le uniche soluzioni concrete, però, sono i vaccini.